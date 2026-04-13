Celia Molina 13 ABR 2026 - 16:19h.

Goyi Árevalo, madre de Saca Carbonero, ha fallecido y su familia se reúne ya en el tanatorio de su pueblo natal, Corral de Almaguer

Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero y uno de sus grandes apoyos: así fue su sólida relación

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La revista 'Hola' ha sido la primera en comunicar el fallecimiento de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, tras una larga enfermedad. Su funeral tendrá lugar la tarde de este mismo lunes en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, su pueblo natal, lugar al que ya han llegado tan Sara como otros muchos de sus allegados.

La agencia Europa Press ha publicado la primera fotografía de la presentadora tras conocerse la muerte de su madre: con gafas de sol, un pañuelo al cuello y un gesto serio propio a su dolor, acudiendo al tanatorio donde permanecerá el cuerpo de Goyi durante las próximas 24 horas. Igualmente, se han publicado las fotografías del exmarido de Sara y padre de sus dos hijos, Iker Casillas, y de la actual pareja de la periodista, José Luis Cabrera, en el mismo sitio.

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Todos ellos arroparán a Sara y a su hermana Irene tras la pérdida de su madre quien, en 2024, comenzó a padecer importantes problemas de salud. Ese año, Carbonero publicó una fotografía en el hospital, levantando las alarmas entre sus fans, que pensaron que volvía a estar enferma de cáncer. Más tarde se aclaró que fue Goyi quien precisó de cuidados médicos.

Iker Casillas y José Luis Cabrera, en el tanatorio junto a Sara

Según ha recordado la revista 'Semana', Goyi se mudó hace unos meses a la casa que su hija Sara tiene en Madrid, para estar mejor atendida por los suyos. Su mudanza coincidió también con el periodo de recuperación de Sara tras su último ingreso hospitalario, que tuvo lugar nada más comenzar 2026. La presentadora se encontraba de vacaciones en Lanzarote, junto a su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, cuando sufrió un fuerte dolor abdominal por el que fue operada de urgencia.

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Su madre se convirtió una vez más en uno de sus principales apoyos, así como Iker (ambos se encargaron del cuidado de sus hijos mientras estuvo convaleciente), y su novio, al que también han fotografiado llegando al tanatorio de la localidad toledana.

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El actual novio de Sara, siempre a su lado

La periodista ha perdido a uno de sus mayores apoyos, pues su madre fue una figura fundamental, no solo en los buenos momentos de su vida, sino en los malos. Estuvo junto a ella cuando fue diagnosticada de cáncer de ovario en el año 2019, en el mismo mes en el que Iker Casillas sufrió también un infarto. Estuvo también a su lado durante y después de su sonado divorcio, que se produjo dos años después de haber padecido ambos tan importantes problemas de salud.

Sara afronta así un nuevo golpe en este 2026, cuando apenas terminaba de recuperarse de la enfermedad (que nunca llegó a precisarse) después de estar once días ingresada en Lanzarote. Sus últimas imágenes públicas fueron tomadas en el aeropuerto, con dificultades para caminar y del brazo de su novio José Luis, que ha estado a su lado en todo momento y que también será uno de sus máximos apoyos durante el triste duelo.