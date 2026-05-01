Lara Guerra 01 MAY 2026 - 19:46h.

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Llega hasta la redacción de 'Fiesta' una importante última hora de Nacho Cano, y es que su situación económica se tambalea dos años después de su detención por presuntas irregularidades laborales.

Su productora musical creada en 2020 está en concurso de acreedores porque no puede afrontar los pagos y las deudas. Su capital inicial fue de 200.000 euros y llegó a obtener 4 millones de euros en activo. Sin embargo, todo ha cambiado y ahora no está capacitado para afrontarlo.

Uno de los colaboradores después de conocer esta información ha querido añadir más detalles: "Llueve un pco sobre mojado porque Nacho Cano ya venía con problemas de antes. Recordemos a esa becaria que hizo unas denuncias por diversas irregularidades y que al final se van sumando con el tiempo y que la situación sea cada vez más complicada".

Kike Calleja: "Es un espectáculo donde él lo ha dado todo"

Sin embargo, Kike Calleja asegura que Nacho Cano tiene otras empresas que van "muy bien". Además, confiesa que esto es algo "puntual" y que en su espectáculo trabajo muchas personas dónde él "lo ha dado todo".