Todo sobre el nuevo amor de Froilán: ella se llama Carla y lo hicieron público hace dos semanas

Fiesta 01 MAY 2026 - 20:50h.

El nieto favorito del rey emérito ha sido pillado esta semana en compañía de una misteriosa joven con la que paseaba de la mano por Madrid

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Esta semana Froilán (o Felipe, como él prefiere que se le llame) se convertía en noticia al aparecer en la portada de la revista 'Semana' junto a una misteriosa joven. El hijo de la Infanta Elena protagonizaba unas imágenes en las que se le veía de lo más cariñoso paseando por Madrid junto a una atractiva chica.

No han tardado en surgir los rumores sobre quién es esa misteriosa joven con la que Felipe pasea de la mano y con una gran sonrisa, pero solo 'Fiesta' tiene los datos sobre su identidad gracias al trabajo del paparazzi Sergio Garrido.

La pareja ya lo habría hecho oficial

El fotógrafo conectaba en directo con 'Fiesta' y aportaba datos hasta ahora desconocidos sobre la identidad de la chica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conocieron? ¿Lo han hecho ya oficial? El paparazzi comparte en exclusiva en 'Fiesta' toda la información:

"A Felipe no le hace gracia que se haya hecho público. Él hace dos semanas lo hizo oficial con los amigos y su familia. Ella es una chica que se llama Carla, trabaja en una empresa de aviones privados como comercial. Yo sé quién es su anterior pareja, pero me lo voy a callar. Te aseguro que llevan más tiempo de lo que dice la revista, llevan varios meses juntos".

Descubre todos los detalles del nuevo amor de Froilán en el vídeo de esta noticia.