Natalia Sette 01 MAY 2026 - 11:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todos los detalles de su anillo de compromiso tras la pedida de Nico Malvaux

Ruth González, de ‘La isla de las tentaciones’, se sincera sobre su trastorno; qué es, síntomas y causas

Compartir







Ruth González está comprometida con Nico Malvaux. El colombiano hincó la rodilla durante su viaje soñado a Colombia y ella no dudó en decir que sí. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho ahora un ‘unboxing’ de su anillo de compromiso. Una pieza de 18 quilates con un diamante ovalado de 2.1 quilates.

“Bienvenidas al ‘unboxing’ más increíble de toda mi vida”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. La canaria no puede estar más ilusionada por entrar en su etapa de comprometida y comenzar a organizar su boda con el amor de su vida. “Para mí es el anillo más bonito, más precioso y más increíble del mundo”, ha dicho con total honestidad.

La creadora de contenido ha explicado que lo más importante para ella era la forma del anillo. “Yo siempre le decía a Nicolás que quería un anillo ovalado, no quería el típico cuadrado ni en círculo”, ha continuado diciendo. Y es que hay una razón muy sencilla para ello: la forma de su mano.

“Yo tengo una mano muy larga y este anillo era perfecto porque no se ve ni muy grande ni muy pequeño”, ha dicho con seguridad. Al tener los dedos finos y alargados, Ruth creía firmemente que esa forma era la mejor que le iba a sentar, y no se equivocaba. “Es un diamante ovalado de 2,1 quilates con oro de 18 quilates”, ha confesado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Cuando se habla de quilates, se habla del peso del diamante. 1 quilate equivale a 0,2 gramos, por lo que el de Ruth, de 2,1 quilates, pesa 0,42 gramos. Para terminar el video, la influencer le dedica unas palabras llenas de amor a su futuro marido: “Voy a presumirlo todo lo que me quede de vida y de nuevo gracias al amor de mi vida. Gracias por hacer realidad mi sueño de tener el mejor anillo de compromiso del mundo”

Ruth y Nico comienzan así una etapa marcada por la ilusión y la felicidad. Tras varios años de relación y haber pasado uno de los momentos más complicados de su vida, la grabación de ‘La isla de las tentaciones', siguen adelante unidos y fuertes. La canaria compartirá a través de sus redes sociales todos los pasos de este proceso hasta el día de la boda.