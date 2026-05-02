Lidia González 02 MAY 2026 - 09:30h.

La participante de 'La isla de las tentaciones' enseña, en exclusiva, cómo era castaña y con el pelo largo

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Leila León ha destapado algunos de sus secretos frente a las cámaras de mtmad para que todos sus seguidores puedan conocerla a fondo. Después de que Mar Ruiz haya hablado de la ictiofobia que padeció durante años, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz imágenes de su pasado. La influencer ha resuelto así una de las mayores curiosidades de la audiencia y enseña cómo era con el pelo largo y castaña. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Aunque durante su participación en el reality de República Dominicana es reconocida por su icónico pelo rubio, lo cierto es que no siempre fue así y ha decidido contar en qué momento cambio su look. “Me empecé a teñir por el 2013”. Sin embargo, sus inicios con el pelo rubio no fueron los mejores y se sincera sobre los grandes desastres estéticos que vivió al respecto: “Se me quedó horrible, tuve que ir a la peluquería”.

“No me veo de otra manera, morena me apaga mucho”, asegura la participante de ‘La isla de las tentaciones’. Tras caer en la tentación con David Vaquero, la canaria muestra imágenes inéditas de cómo era con el pelo largo, antes de tener que cortárselo. Además, la creadora de contenido explica qué técnica utiliza en la actualidad: “Llevo muchas mechas que me suelo hacer dos veces al año”.

Leila León cuenta los detalles del perro que tiene con Atamán

PUEDE INTERESARTE Sandra Barrios y Juanpi se sinceran sobre su relación

Leila León ha hablado sobre uno de los temas más importantes para ella y no se ha dejado nada en el tintero. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los detalles del perro que tiene con Atamán y se sincera por completo: “Es el amor de mi vida”. La creadora de contenido explica cómo llegó a ella y desvela su bonita historia: “Le hacía mucha ilusión tenerlo”.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su nivel de estudios

Para que sus seguidores puedan conocerla en todas sus facetas, Leila León se ha sincerado sobre su historial académico. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su nivel de estudios y explica a qué se dedicaba antes de su salto a la fama. Además, se sincera sobre su futuro profesional y confiesa su ilusión por participar en un conocido reality. ¡Dale al play y descubre de qué se trata, en exclusiva, en Mediaset Infinity!