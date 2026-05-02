Berto González 02 MAY 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' mantiene una relación muy estrecha con su madre y sus hermanos, que se han convertido en su principal apoyo tras la pérdida de su padre

Marta Peñate y Tony Spina celebran una importante noticia y continúan afianzando su relación: "Construir una vida"

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La vida fuera de cámaras de Tony Spina está marcada por su vida familiar y por la fuerte unión que mantiene con ella. El exconcursante de 'Supervivientes' mantiene una relación muy estrecha con su madre y sus hermanos, que han sido clave en los momentos más importantes de su vida. Una familia unida que ha sabido mantenerse firme ante las adversidades, especialmente tras la pérdida de su padre, y que continúa siendo su principal apoyo en el día a día.

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El papel clave de Pina Veglia tras la pérdida de su padre

El fallecimiento del padre de Tony Spina supuso un golpe muy duro para toda la familia. La pérdida de su padre, tras una enfermedad, marcó un antes y un después en la vida del italiano, que siempre ha destacado la importancia de sus raíces y de la unión de su familia. En ese contexto, la figura de su madre Pina Veglia adquirió aún más importancia, convirtiéndose en un pilar fundamental para sus tres hijos.

Pina, de origen italiano, ha demostrado ser una mujer fuerte capaz de afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida sin perder la energía que la caracteriza. Tras quedarse viuda, ha centrado gran parte de su tiempo en sus hijos, manteniendo esa unión familiar que siempre ha definido a los Spina. Su personalidad protectora ha sido especialmente importante para Tony, que ha encontrado en ella un apoyo vital tanto en lo personal como en lo emocional.

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Actualmente, la madre de Tony Spina reside en Madrid, donde comparte su vida con su hija Sharon. Desde allí, mantiene una relación muy estrecha con Tony, basada en la complicidad y el cariño, tal y como demuestran a menudo en sus redes sociales donde comparten imágenes juntos. Es habitual ver cómo la madre del italiano se vuelca en su familia, ofreciendo su apoyo en momentos delicados, como en el complicado proceso de maternidad que atraviesan Marta Peñate y Tony Spina.

Más allá de su papel como madre, Pina Veglia se muestra como una mujer muy positiva, que encuentra su bienestar en las pequeñas cosas de la vida. Le gusta disfrutar del verano, del mar y de su familia, valores que también ha transmitido a sus tres hijos. Su presencia en redes sociales, donde comparte momentos familiares, muestra ese orgullo que siente por ellos y la importancia que da a la vida familiar, sobre todo tras el fallecimiento de su marido.

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Así son Sharon y Tiziano, los hermanos de Tony Spina

La relación de Tony Spina con sus hermanos es otro de los pilares fundamentales de su vida. Sharon y Tiziano Spina forman, junto a su madre, ese núcleo familiar que le acompaña en cada etapa y que ha sido clave para afrontar los momentos más complicados de su vida.

Sharon Spina, la hermana pequeña, vive en Madrid junto a su madre y mantiene una excelente relación con Tony. Se trata de una joven muy activa en redes sociales, donde comparte su estilo de vida y sus viajes. Amante del verano, la playa y el buen tiempo, ha convertido sus perfiles en una ventana a su día a día, donde también comparte numerosas imágenes con sus hermanos demostrando la buena relación que guardan. En cuanto a su vida sentimental, no muestra ninguna relación amorosa estable en sus redes sociales, aunque se define como una persona enamoradiza que no duda en expresar sus sentimientos cuando está en pareja.

Su vínculo con Tony es especialmente cercano. Ambos comparten no solo el lazo familiar, sino también una complicidad que se ha ido reforzando con el paso del tiempo y con las experiencias que han vivido juntos. La pérdida de su padre ha sido uno de esos momentos que han unido aún más a los hermanos.

Por su parte, Tiziano Spina, el hermano mediano, también reside en Madrid y comparte ese fuerte sentido de unión familiar junto a sus hermanos y su madre Pina. A punto de cumplir 30 años, también es un joven muy activo en redes sociales, donde muestra su afición por el deporte, la naturaleza y el estilo de vida saludable. Aunque no se le conoce una relación sentimental consolidada en la actualidad, Tiziano ha sido relacionado en el pasado con algunas rostros conocidos en televisión. Sin embargo, su perfil se mantiene mucho más discreto en comparación con el de su hermano Tony.

El mediano de los Spina es un gran defensor de los valores familiares, algo que ha expresado en varias ocasiones y que refleja en sus redes sociales. La muerte de su padre también le afectó profundamente, y desde entonces ha mostrado en redes sociales mensajes cargados de emoción y recuerdo hacia él. Su relación con Tony es muy cercana, basada en el apoyo mutuo, con muchas aficiones en común y con una conexión de hermanos sincera y llena cariño.