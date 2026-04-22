Lorena Romera 22 ABR 2026 - 13:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desglosa la elevada suma de dinero que ha desembolsado por su tratamiento de fertilidad

Marta Peñate y Tony Spina se tatúan el uno al otro tras el negativo de su último intento de embarazo

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Marta Peñate ha desvelado el dineral que se ha gastado en su tratamiento de fertilidad. Tras someterse recientemente a una transferencia embrionaria que ha resultado negativa, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha decidido sincerarse con sus seguidores sobre el desgaste físico, mental y económico que supone la reproducción asistida. Con la transparencia que la caracteriza, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha desglosado las elevadas cifras de su procedimiento.

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Según explica la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y participante de 'La isla de las tentaciones', el proceso comienza con la extracción de óvulos, que oscila entre los 1.500 y 3.000 euros, a los que se suman otros 1.500 euros destinados a la medicación necesaria para este paso inicial. Una vez obtenidos los embriones, el mantenimiento de los mismos supone un gasto anual de entre 400 y 500 euros.

Sin embargo, el esfuerzo financiero más significativo llega con las transferencias embrionarias, con un coste de entre 3.000 y 5.000 euros por cada intento. A estas cifras se añaden pruebas diagnósticas complementarias (como seminogramas, cariotipos, test ERA, test EMMA o estudios de inmunología), que pueden incrementar la factura en unos 3.000 euros adicionales, además de la medicación mensual, que en su caso ronda los 200 euros.

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Más allá del dinero, la carga emocional también está pasando factura a la canaria. La presentadora y colaboradora ha contado que solo le queda un embrión disponible, de 6 días y calidad BB. De ahí sus dudas, ya que los anteriores eran de 5 días, con calidades AA y AB. Pese a todo, la pareja de Tony Spina quiere seguir luchando. Por eso su prioridad ahora mismo es "estar fuerte psicológicamente" para que el que ya define como su "último intento".

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En caso de no conseguirlo, tendría que volver a someterse a todo el proceso de extracción de óvulos. "¿Tengo ilusión? Mucha. ¿Ganas de empezar de cero? Ninguna. Supongo que lo volvería a intentar con los óvulos que me saquen y ya", ha expresado Marta Peñate a través de su perfil de Instagram, donde ha resuelto las principales dudas de sus seguidores sobre su tratamiento de fertilidad.