Lorena Romera 16 ABR 2026 - 13:59h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha tatuado a Marta Peñate en el antebrazo en una muestra de amor

Tony Spina rompe su silencio tras salir negativo el intento de embarazo de la colaboradora

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Tony Spina ha tenido con Marta Peñate un significativo gesto de amor que ella no ha dudado en grabar con vídeo y compartir a través de las redes sociales, haciendo partícipes a sus seguidores de este instante. Para la presentadora y colaboradora de televisión ha sido un detalle de lo más romántico, aunque lo haya hecho después de unas "copas de vino". Lo más importante es que lo ha hecho después del batacazo tras su último intento de embarazo.

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Esta muestra de amor ha tenido lugar en los CerAwards 2026, a los que la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' acudía como nominada. Entre selfies y brindis necesarios después del duro momento que atraviesan juntos -al no haber conseguido el embarazo tras la última transferencia embrionaria-, llegó el momento de la noche: Tony Spina se ha tatuado a Marta Peñante en su antebrazo.

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Unas copas de vino han sido clave para que el italiano, finalista de 'Supervivientes All Stars', dé el paso de tatuarse a Marta Peñate en el antebrazo. "Cuando te aprovechas de que se ha tomado dos copas de vino y le dices que se tatúe tu inicial", ha comentado la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones', confesando que ha sido ella quien le ha pedido que de este paso que ha sido tan importante para ella.

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Pero por lo que se ve en el storie, Tony Spina habría aceptado el reto con una sonrisa y mucho sentido del humor. "Lo que tiene que aguantar uno", escribe a través de su perfil de Instagram, junto a este vídeo en el que le vemos mientras le tatúan esa 'M' que representa su unión y que es un recordatorio de que, a pesar de los baches en el camino, el proyecto de vida más importante que tienen, sigue siendo su historia de amor.