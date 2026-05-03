Lidia González 03 MAY 2026 - 09:30h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que le gustaría meterse en el quirófano

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Ainhoa Gómez se ha sincerado sobre un tema muy importante para ella que lleva arrastrando durante muchos años. Después de que Mar Ruiz contase todos los detalles sobre su relación con su hermano Adrián, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la operación estética que quiere realizarse. La influencer cuenta todos detalles sobre este paso que quiere dar y se sincera con todos sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad para confesar qué retoques estéticos tiene y aprovecha para sacar a la luz uno de sus mayores complejos. La participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ya se ha enfrentado a su primera hoguera, se abre en canal y explica el motivo por el que le gustaría meterse en el quirófano. Además, comparte imágenes de su adolescencia para mostrar sus impactantes cambios de looks a lo largo de los años.

Ainhoa Gómez recuerda la dolorosa desaparición de su perra en su barco familiar

Ainhoa Gómez ha hablado sobre el peor momento de su vida y ha compartido todos los detalles sobre este desagradable episodio. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda la dolorosa desaparición de su perra en su barco familiar. La creadora de contenido echa la vista atrás para hacer una cronología completa de este trágico incidente.

La participante de ‘LIDLT’ desvela su altura real

Sin ninguna duda, desde su primera aparición en televisión, ha habido un aspecto de Ainhoa Gómez que ha llamado mucho la atención entre la audiencia; por ello, ha decidido hablar y solucionar todas las dudas. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su altura real y confiesa si ha supuesto algún complejo para ella a lo largo de su vida: “La gente es muy mala”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!