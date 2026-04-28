Pedro Jiménez 28 ABR 2026 - 00:08h.

La joven ha estallado y se ha ido en plena hoguera, muy afectada por lo que ha visto en la tablet entre su pareja Álex y varias tentadoras

Nerea rompe a llorar al recordar las frases que José le dijo en su hoguera final: "Se me cayó el mundo encima"

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La primera hoguera para Ainhoa en esta décima edición de 'La isla de las tentaciones' ha resultado un tanto complicada. Lo que ella esperaba no ha ocurrido y se ha llevado una decepción muy pero que muy grande, completamente al límite y teniendo que ser consolada por la presentadora, Sandra Barneda.

En la tablet hemos visto a un Álex dejándose llevar y conociendo a Andrea, su tentadora favorita. En un momento dado, en una profunda conversación entre la pareja de Ainhoa y la tentadora, este confiesa que "le gusta", algo que no le ha hecho nada de gracia a Ainhoa: "No lo entiendo... y no me gusta".

Además, ha revelado que le duele que Álex le diga que su mirada (la de la tentadora) le gusta: "Me esperaba mucho menos". Pero las imágenes no se han acabado ahí, con un Álex fluyendo todavía más si cabe... ¡pero con otra tentadora!: "Ah, pero que le gustan todas...".

Una Ainhoa que tras las últimas imágenes se ha llevado una gran desilusión, muy dolida: "Si sabes cómo soy y lo que me afecta es que me quieres menos de lo que yo pensaba". Pero todavía ha habido más imágenes para Ainhoa, que ya se ha roto por completo: "¿Puedo no verlas?". No obstante, el resto de sus compañeras le ha pedido que se quede, asegurando que era mejor ver todo.

Al ver a Álex bailando con una tentadora y jugando a juegos, Ainhoa ha estallado y se ha ido: "No puedo, es muy difìcil". El resto de chicas se ha quedado para ver las imágenes de Álex y no perderse detalle alguno: "Así luego se lo podéis contar a Ainhoa".

Sandra Barneda consuela a Ainhoa

Al rato, Ainhoa ha vuelto muy afectada: "No estoy bien". Sandra Barneda se ha acercado a ella y la ha consolado con unas palabras de apoyo y de motivación: "Han sido juegos... tienes que demostrarte a ti misma que eres fuerte. Tienes que ser más fuerte, pero por ti. No puedes basar tus relaciones en una dependencia por miedo. Y tienes que aprender a ser fuerte tú".