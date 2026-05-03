Anna Pascual, suegra de Alba Paul es representante de influencers, entre ellos la de su hija Dulceida

La empresaria tiene una excelente relación con sus dos hijos, con su nuera y se derrite por su nieta

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En un universo dominado por focos, filtros y cifras millonarias de seguidores, hay figuras que, sin necesidad de ocupar el centro del escenario, resultan absolutamente imprescindibles para que todo funcione. Ese es el caso de Anna Pascual, madre de Dulceida, por lo tanto, suegra de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes'. Es una de las grandes arquitectas silenciosas del éxito empresarial que rodea a su hija. Lejos de limitarse al rol maternal, la empresaria se ha convertido en una pieza clave en la consolidación del imperio digital de su hija, ejerciendo como CEO de In Management, la agencia que representa no solo a Dulceida, sino a otros perfiles influyentes del panorama social media.

La historia de la empresaria no está ligada al mundo de la comunicación desde sus inicios. Al contrario, su trayectoria profesional comenzó en el sector del gas natural, un entorno muy distinto al que hoy domina. Sin embargo, su capacidad de adaptación, su intuición empresarial y, sobre todo, su apoyo incondicional a su hija desde los primeros pasos en redes sociales, la han convertido en una figura fundamental dentro de la industria digital en España.

La catalana es madre de dos hijos, Dulceida y Álex Domènech, está separada y es profundamente familiar, además ha sabido construir un equilibrio entre lo profesional y lo personal. En sus redes sociales, donde acumula decenas de miles de seguidores, se define como una persona positiva y luchadora, dos adjetivos que encajan perfectamente con su trayectoria vital. ¡Así es Anna Pascual, suegra de Alba Paul, concursante de ‘Supervivientes’!

La empresaria que entendió el poder del mundo digital

Si hay un ámbito en el que Anna Pascual, suegra de Alba Paul, ha demostrado un talento indiscutible es en el empresarial. Su papel como CEO de In Management no es meramente simbólico, se trata de una responsabilidad estratégica que ha contribuido a profesionalizar el sector de los influencers en España.

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Desde esta posición, la madre de Dulceida no solo gestiona la carrera de su hija, sino que también supervisa acuerdos comerciales, campañas publicitarias y la proyección de otros creadores de contenido. En un entorno en constante evolución, donde las tendencias cambian a gran velocidad, su capacidad para anticiparse y tomar decisiones acertadas ha sido clave para consolidar una marca sólida y duradera.

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A lo largo de los años, ha tenido que enfrentarse a numerosos prejuicios en torno al universo digital. En más de una ocasión, ha salido públicamente en defensa de la profesionalidad del sector, desmontando la idea de que ser influencer es una actividad superficial o poco exigente. Para Anna Pascual, detrás de cada publicación hay estrategia, planificación y mucho trabajo.

En paralelo, sus redes sociales se han convertido en una ventana discreta pero cercana a su día a día. Con cerca de 55.000 seguidores, comparte momentos familiares, viajes y pequeñas reflexiones que muestran una faceta más humana y accesible.

El pilar emocional de una familia muy unida

Más allá de su faceta empresarial, Anna Pascual es, ante todo, madre. Y en ese terreno, su vínculo con Dulceida ha sido una de las claves de su éxito conjunto. Ambas han construido una relación basada en la confianza, el respeto y una admiración mutua que no dudan en expresar públicamente.En distintas ocasiones, la empresaria ha hablado con orgullo de su hija, destacando su capacidad de trabajo y su esfuerzo constante por alcanzar sus metas. “Tengo una hija maravillosa. Trabaja muchísimo. Se esfuerza por conseguirlo todo”, ha declarado en eventos públicos, evidenciando una conexión que va mucho más allá de lo profesional.

Esa misma sensibilidad se extiende a su papel como abuela. La llegada de su nieta, nacida el 15 de octubre del 2024, ha supuesto una nueva etapa llena de ilusión. “Se me cae la baba con ella”, confesaba con emoción, reflejando una faceta aún más tierna y familiar.

Pero Anna Pascual no solo es madre de Dulceida. También lo es de Álex Domènech, quien ha seguido los pasos de su hermana en el mundo digital y forma parte activa del negocio familiar. La complicidad entre los tres ha sido fundamental para consolidar un proyecto que combina la cercanía familiar con la profesionalidad empresarial.

En cuanto a su vida sentimental, Anna estuvo casada durante años con Salvador Domènech, padre de sus hijos. Sin embargo, la pareja decidió separarse en privado, una situación que no trascendió públicamente hasta que Dulceida lo explicó en 2023. A pesar de la ruptura, ambos mantienen una relación cordial, basada en el respeto y en el vínculo familiar que los une

La especial relación entre Anna Pascual y Alba Paul

Si hay alguien que ha logrado integrarse plenamente en el núcleo familiar de Anna Pascual, esa es Alba Paul, concursante de ‘Supervivientes’. La relación entre ambas va mucho más allá del típico vínculo entre suegra y nuera, es una conexión basada en el cariño, la complicidad y el respeto mutuo.

La empresaria no ha dudado en expresar públicamente el afecto que siente por Alba, a quien considera “como una hija más”. De hecho, ha compartido anécdotas que reflejan esa cercanía, como el hecho de que Alba suele saludarla con más efusividad que su propia hija, algo que Anna comenta con humor.

Una mujer positiva y luchadora

Definir a Anna Pascual únicamente por su rol profesional o familiar sería quedarse corto. Su personalidad, marcada por una actitud positiva y una gran capacidad de resiliencia, es uno de sus rasgos más distintivos. Quienes la conocen destacan su carácter trabajador, su responsabilidad y, al mismo tiempo, su sentido del humor. Es una mujer que disfruta de los pequeños placeres de la vida, viajar, descubrir nuevas gastronomías y, sobre todo, pasar tiempo con los suyos. Su perfil en redes sociales refleja precisamente eso, una vida equilibrada, en la que el éxito profesional convive con momentos cotidianos llenos de significado. No busca proyectar una imagen perfecta, sino auténtica.