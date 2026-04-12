Carlos Otero 12 ABR 2026 - 09:00h.

La concursante de 'Supervivientes' tiene 39 años y procede de una familia tradicional de un pequeño pueblo de Gerona

La vida familiar de Alba Paul: su infancia en Gerona y el vínculo con sus hermanas mayores

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Alba Paul Ferrer se ha convertido en una de las grandes revelaciones de ‘Supervivientes 2026’. Llegó a los Cayos Cochinos con la etiqueta de “esposa de Dulceida”, pero gracias a su personalidad, su fortaleza emocional y su capacidad para adaptarse al concurso, saldrá del reality con entidad propia. Lo cierto es que, antes de que la influencer se cruzara en su camino, la catalana llevaba una vida completamente anónima que merece ser reivindicada y conocida.

Una adolescencia marcada por la “salida del armario”

Alba Paul Ferrer nació el 24 de septiembre de 1987 en Gerona, por lo que actualmente tiene 39 años. No fue hasta 2014 cuando Dulceida, cuyo nombre real es Alba Domènech, entró en su vida. Eso significa que hay más de 26 años de biografía previos a la llegada de la creadora de contenido más influyente del país. Hasta entonces, Alba llevaba una vida discreta, alejada de los focos mediáticos y sin una presencia destacable en redes sociales.

La esposa de Dulceida y madre de su hija Aria no era influencer ni tenía una exposición pública relevante. Sus primeros años transcurrieron en un pequeño pueblo de Gerona, en el seno de una familia tradicional de la Cataluña rural. Tiene dos hermanas mayores y unos padres, Carmen y Jaime, muy cariñosos y presentes en su vida. Un núcleo familiar estable que resultó fundamental en momentos clave de su adolescencia.

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Desde muy joven tuvo claro que le gustaban las mujeres. Sus años de instituto no fueron del todo sencillos, ya que tuvo que enfrentarse al proceso de aceptación personal y social que implica la “salida del armario”. Sin embargo, Alba siempre ha destacado el apoyo incondicional de su familia, que le permitió vivir esa etapa con más naturalidad y menos miedo del habitual en entornos pequeños.

Años de universidad

Tras completar el Bachillerato, Alba decidió abandonar su pueblo natal para iniciar la carrera de Derecho. Como tantos otros universitarios, compaginó la facultad con diferentes trabajos para poder mantenerse. Trabajó en hostelería y como dependienta en tiendas, construyendo una rutina normal y alejada de cualquier privilegio.

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Durante esos años, llevó una vida sencilla y discreta, en un momento en el que las redes sociales apenas comenzaban a despuntar y aún no formaban parte del día a día como hoy. Según ha contado en diversas ocasiones, durante su etapa universitaria se permitió incluso un año sabático para viajar y descubrir mundo, una experiencia que le sirvió para explorar sus aficiones, como el snowboard o el motocross. Ese espíritu aventurero, que ahora ha salido a la luz en ‘Supervivientes’, ya estaba presente mucho antes de su salto mediático.

La llegada de Dulceida

Alba Paul estaba afincada en Barcelona cuando Dulceida apareció en su vida. Según explicaron ambas en el podcast que pusieron en marcha años después, se conocieron en un evento en el que la influencer acudía como invitada y Alba trabajaba como empleada. En aquel momento, Dulceida acababa de romper con el fotógrafo Sergi Gómez y atravesaba una etapa de cambios personales.

El primer encuentro no fue precisamente prometedor. De hecho, entre ellas no surgió ninguna química inmediata. “Se llevaba súper bien con todos mis amigos, pero conmigo era una rancia”, confesó Alba en una ocasión con humor. A pesar de ese arranque frío, el destino quiso que volvieran a coincidir en diferentes fiestas y eventos en la Ciudad Condal. Poco a poco, la distancia inicial fue dando paso a la confianza y, finalmente, a la atracción.

Fue Alba quien dio el primer paso y besó a la influencer. A partir de ese momento se volvieron inseparables y comenzaron una relación que cambiaría la vida de ambas por completo. En 2015, Dulceida decidió hacer pública su orientación sexual y confirmó que estaba enamorada de una mujer, un gesto que supuso un punto de inflexión tanto en su vida personal como en su relación con los medios. La relación avanzó a pasos agigantados.

En 2016, Alba Paul sorprendió a Dulceida con una propuesta de matrimonio durante el Dulceweekend y la pareja celebró su boda. Sin embargo, en 2021 anunciaron su ruptura, una separación que fue vivida con dolor por ambas y muy seguida por sus seguidores. A comienzos de 2023, sorprendieron al anunciar que se daban una segunda oportunidad. La reconciliación supuso un nuevo comienzo para ambas, más maduro y consciente.

Esa segunda etapa culminó con una nueva boda y con la consolidación definitiva de su proyecto de vida en común. La llegada de su hija Aria y la compra de una casa sellaron una relación que, más allá del foco mediático, se apoya en una base sólida construida mucho antes de la fama.