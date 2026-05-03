En una playa de California y con sus hijos: la boda de Toni Elías

Toni Elías, concursante de 'Supervivientes' se casaba en 22 con Kristie Elías a quien conoció haciendo surf

El motorista, se daba el ‘sí, quiero’ rodeado de su familia más cercana en la playa donde se conocieron

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MadridLa vida de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes', ha estado marcada por la intensidad, competiciones, viajes, desafíos y momentos de gran adrenalina. Pero, en muchas ocasiones, también está atravesada por historias personales que nacen de la forma más natural posible. Ese es el caso del motorista, que más allá de los circuitos y de la aventura televisiva, el piloto ha construido una sólida historia de amor junto a su mujer, Kristie Elías, con quien protagonizó una boda tan sencilla como profundamente emotiva.

La pareja celebraba su enlace, a pie de playa en California, una celebración íntima, cargada de simbolismo y de detalles que reflejan perfectamente quiénes son como pareja, amantes del mar, de la familia y de una vida vivida con autenticidad. Acompañados por familiares y amigos más cercanos, la pareja se juró amor eterno en una ceremonia sencilla pero cargada de significado. Sus hijos estuvieron presentes, siendo testigos privilegiados de un momento que simbolizaba la unión definitiva de su familia.

Los novios eligieron looks muy naturales y en sintonía con el ambiente relajado de su boda a pie de playa. Ambos apostaron por estilismos sencillos, frescos y muy personales, alejados de la formalidad tradicional. Kristie lució un vestido romántico y ligero que encajaba perfectamente con el entorno, mientras que Toni optó por un conjunto blanco de aire desenfadado que reflejaba su espíritu surfero. Los dos caminaron descalzos sobre la arena, reforzando la esencia íntima y natural de la ceremonia. ¡Así fue la boda de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes'!

Una historia de amor que comenzó sobre una tabla de surf

Las historias más bonitas suelen empezar de manera inesperada, y la de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes' y Kristie Elías no es una excepción. Su encuentro tuvo lugar en un escenario muy especial para ambos, el mar. Ambos se conocieron mientras surfeaban, un momento que, sin saberlo, marcaría el inicio de una relación que con el tiempo se convertiría en una familia. Lo que comenzó como una coincidencia en el agua pronto se transformó en una relación sólida. Con el paso de los años, Toni y Kristie se volvieron inseparables. Si hay algo que define a esta pareja es su conexión con el océano. Por eso, cuando Toni Elías decidió pedirle matrimonio a Kristie, tenía claro que el escenario debía ser el mismo que había marcado el inicio de su historia.

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La pedida tuvo lugar mientras practicaban surf, uno de sus planes favoritos. Fue un momento espontáneo, íntimo y profundamente significativo. En lugar de preparar un gesto tradicional, el motorista optó por algo mucho más auténtico. En medio del mar, mientras compartían una jornada sobre las olas, el piloto se bajó de su tabla de surf y se metió en el agua para declararse. La escena, capturada por un amigo cercano que se encontraba en la playa, quedó inmortalizada en imágenes que más tarde la propia Kristie compartió en redes sociales junto a un mensaje lleno de emoción.Y así comenzó el camino hacia una boda que sería tan especial como su propia historia.

Una boda romántica frente al océano

La celebración del enlace también siguió esa misma filosofía. La pareja quiso casarse en un lugar que tuviera un significado especial para ambos, y lo encontraron en la Torre 42 de Manhattan Beach, en California, situada al sur de Los Ángeles.Ese rincón del litoral guarda un recuerdo muy especial para ellos, ya que fue precisamente allí donde se conocieron años atrás mientras surfeaban. Convertir ese mismo escenario en el lugar de su boda fue una forma preciosa de cerrar el círculo.

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La ceremonia se celebró al atardecer, con el sonido del mar de fondo y una atmósfera íntima y muy romántica. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y rosados mientras la pareja se juraba amor eterno frente a sus familiares y amigos más cercanos.

Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de los hijos de la pareja, que vivieron el enlace de sus padres en primera fila. Para Toni y Kristie, compartir ese momento con ellos era fundamental, ya que representan el corazón de su historia.Entre abrazos, risas y lágrimas de emoción, la pareja selló su compromiso rodeado de las personas que más quieren.

Unos novios descalzos, naturales y radiantes

El motorista y su mujer optaron por un enlace de estilo relajado y auténtic, perfectamente alineado con el espíritu de la ceremonia. Kristie llegó acompañada de su padre, protagonizando una entrada sencilla pero muy emotiva. Su vestido tenía un aire romántico y natural, perfecto para una boda frente al mar. Era un diseño de tirantes, confeccionado en encaje y con una apertura frontal que dejaba ver las delicadas pulseras que llevaba en los pies. La novia caminó descalza sobre la arena, reforzando esa sensación de libertad y conexión con el entorno. El vestido tenía un escote favorecedor y una caída ligera que se movía con la brisa del mar.

Su look se completaba con un peinado recogido adornado con un discreto arreglo floral. El maquillaje, muy natural, realzaba su belleza sin excesos. En las manos llevaba un ramo sencillo, compuesto por tonos verdes y paniculata blanca, que encajaba perfectamente con la estética relajada del enlace.

Por su parte, Toni Elías también apostó por un estilo desenfadado. Llegó acompañado de su madre y, al igual que su esposa, caminó descalzo sobre la arena. Vestía completamente de blanco. Unos pantalones remangados hasta los gemelos y una camisa con cuello mao abierto en forma de pico. Como guiño a su estilo surfero, llevaba un colgante que encajaba con el ambiente de playa. Ambos lucían una piel muy bronceada y una sonrisa imposible de disimular. Se les veía relajados, felices y completamente presentes en cada momento.