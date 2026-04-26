Toni Elías, concursante de ‘Supervivientes’, nació en el seno de una familia motorista y encontró apoyo en sus padres y hermana

El lado personal de Toni Elías: el motivo por el que dejó el motociclismo y su nueva faceta como asesor deportivo

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Detrás del carácter competitivo y la trayectoria brillante de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes', hay una historia profundamente familiar que explica, en gran medida, quién es hoy. Aunque su vida ha estado marcada por la velocidad, los circuitos internacionales y los focos mediáticos, existe una faceta menos visible pero esencial, su papel como padre, hijo y hermano.

El exmotorista es, ante todo, un hombre de familia. A pesar de ser celoso de su intimidad, quienes le siguen saben que su núcleo más cercano ocupa un lugar central en su vida. Junto a sus dos hijos y su mujer, sus padres, Antoni Elías i Deix y Mei Justicia y su hermana Laura conforman el verdadero pilar sobre el que se sostiene su mundo. Lejos del ruido, es en ese entorno donde encuentra equilibrio, apoyo y sentido.

Entender al superviviente pasa, inevitablemente, por entender a su familia. Sus padres y su hermana no son un elemento secundario en su historia, sino el eje sobre el que gira todo lo demás.

Sus padres: el origen de todo

Hablar de los padres de Toni es hablar del origen de una pasión y de una forma de entender la vida. Antoni Elías i Deix y Mei Justicia no solo han sido figuras presentes, sino determinantes en el desarrollo personal y profesional del piloto. Las redes sociales del deportista han dejado entrever en numerosas ocasiones ese vínculo sólido que mantiene con ellos. No es raro verle compartir momentos familiares, celebraciones o recuerdos que reflejan el orgullo que siente por sus raíces. Y es que Toni Elías siempre ha sido, en esencia, un hombre de clan.

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Su padre, Antoni Elías i Deix, es una figura legendaria dentro del motocross nacional. Para muchos aficionados de las décadas de los 70 y 80, su nombre no solo es familiar, sino sinónimo de excelencia. Fue once veces campeón de España en distintas categorías, destacando especialmente en 125cc y 250cc, y desarrolló su carrera entre 1974 y 1986. Su talento le llevó a formar parte del equipo oficial de Bultaco, una de las marcas más emblemáticas del motociclismo español de la época.

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Pero más allá de los logros deportivos, su papel como padre fue crucial. Fue él quien guio los primeros pasos de su hijo en el mundo del motor, quien le inculcó la disciplina, el esfuerzo y el amor por la competición. De hecho, el “parque de juegos” del pequeño Toni Elías no era otro que el concesionario de Yamaha que la familia regentaba en Manresa. Allí, entre motos, herramientas y conversaciones técnicas, comenzó a forjarse su destino.

Si Antoni Elías i Deix representa la pasión y la exigencia, Mei Justicia encarna el equilibrio emocional. Aunque su figura ha sido más discreta públicamente, su influencia ha sido igualmente decisiva. Ha sido el sostén silencioso, la presencia constante que ha acompañado a su hijo en cada etapa de su vida, desde sus inicios hasta sus éxitos internacionales.

Mei ha jugado también un papel fundamental en la vida familiar, especialmente en el cuidado de sus nietos, reforzando ese concepto de familia unida que tanto define a los Elías.

Laura Elías: la hermana cómplice, creativa y esencial

Si hay alguien que ha vivido de cerca cada paso de Toni Elías, esa es su hermana, Laura Elías. A sus 36 años, Laura no solo es una figura importante en su vida personal, sino también una presencia habitual en su universo público, especialmente en redes sociales.

La relación entre ambos es cercana, cómplice y profundamente afectiva. Laura Elías ha sido testigo de los logros de su hermano, celebrando cada victoria como propia y acompañándole también en los momentos más difíciles. Esa conexión se percibe en cada aparición conjunta, en cada gesto y en cada palabra.

Afincada en Barcelona, Laura ha desarrollado su propia carrera profesional como diseñadora de zapatos y accesorios. Con una marcada sensibilidad estética, ha sabido construir una identidad propia dentro del mundo de la moda, lanzando su propia marca y consolidando un estilo que combina elegancia, funcionalidad y personalidad.

En su momento, incluso colaboró con su hermano en el lanzamiento de una colección de calzado, un proyecto que unía dos mundos aparentemente distintos, el motor y la moda, pero que encontró en su relación fraternal el punto de conexión perfecto.

Más allá de su faceta profesional, Laura Elías es una apasionada de los viajes, el mar y los pequeños placeres de la vida. Disfruta de los atardeceres, de la playa y de esos momentos de calma que contrastan con el ritmo frenético que ha marcado la vida de su hermano durante años.

Su papel dentro de la familia es clave. No solo como hermana, sino también como tía implicada y cariñosa. Mantiene una relación muy especial con sus sobrinos, los hijos de Toni Elías, con quienes comparte tiempo, experiencias y un vínculo que refuerza aún más la unidad familiar.