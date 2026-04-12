Berto González 12 ABR 2026 - 11:00h.

Toni Elías, tras una exitosa carrera de más de 20 años en el motociclismo, ha dejado la competición para seguir ligado al motor como asesor deportivo

Así es Kristie, mujer de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes': se casaron en 2022 y es madre de tres hijos

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Toni Elías ha pasado del asfalto a la playa de 'Supervivientes 2026', donde se está convirtiendo en uno de los concursantes más competitivos de la edición. Con más de dos décadas dedicadas al motociclismo, el piloto catalán llegó a Honduras tras cerrar una etapa clave en su vida profesional y comenzar otra muy relacionada al deporte, pero desde un rol diferente. En este momento de cambio, cuenta además con el apoyo incondicional de su familia, que se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales tanto dentro como fuera de la competición.

Más de 20 años sobre dos ruedas y una carrera llena de logros

El concursante de 'Supervivientes' ha sido uno de los rostros más importantes del motociclismo español. Su trayectoria comenzó desde muy joven, cuando empezó a competir en categorías inferiores. En su segunda temporada en 125cc estuvo cerca de conseguir el título, lo que le permitió dar el salto a 250cc con tan solo 18 años. En esta nueva categoría formó equipo con Fonsi Nieto y logró subirse al podio en varias ocasiones, consolidándose como una de las promesas del momento.

En 2003 dio el salto a MotoGP, donde compartió parrilla con grandes nombres del motociclismo internacional como Valentino Rossi o Nicky Hayden. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2006, cuando consiguió una victoria histórica en el Gran Premio de Portugal. Aquella carrera se decidió por apenas dos milésimas, en una de las llegadas más ajustadas que se recuerdan, lo que convirtió ese triunfo en una de las imágenes más icónicas del motociclismo .

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Tras varios años en MotoGP, decidió dar un giro a su carrera y apostar por Moto2. A pesar de las dudas al principio, la decisión fue todo un acierto ya que consiguió imponerse en siete de las 17 carreras y se proclamó campeón del mundo en 2010, convirtiéndose en el primer piloto en lograr ese título en la historia de la categoría.

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Más adelante, su carrera continuó fuera de Europa. En Estados Unidos encontró una nueva oportunidad en el campeonato MotoAmerica, donde volvió a destacar. En 2017 se proclamó campeón de MotoAmerica Superbike y acumuló un total de 30 victorias en cinco temporadas.

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El motivo de su retirada y su nueva etapa en una escudería

Después de más de 20 años compitiendo al máximo nivel, Toni Elías decidió poner fin a su carrera deportiva en 2023. Tras una trayectoria imparable, el piloto decidió acabar con esa etapa y dar paso a una nueva relacionada también con el mundo del motor, pero desde otro punto de vista. El de Manresa continuó ligado al motociclismo como asesor deportivo.

Actualmente trabaja con la escudería Gresini Racing, el mismo equipo con el que logró algunos de sus mejores resultados. En este nuevo rol participa en las categorías de Moto2 y MotoE, aportando su gran experiencia en la competición. Este cambio le ha permitido seguir conectado al deporte sin la presión de la competición directa. Después de años viviendo al límite en cada carrera, esta nueva etapa supone una forma distinta de vivir el motociclismo, más centrada en el acompañamiento de otros pilotos emergentes.

Su vida familiar junto a su mujer y sus hijos

En el plano personal, Toni Elías ha ido construyendo una vida familiar estable en los últimos años. En 2022 se casó con Kristie, con quien ya había formado una familia. Juntos tienen dos hijos, Antoni Robert, nacido en 2019, y Giovanna RoseMei, que llegó en 2020. La familia tiene un papel muy importante en su vida. De hecho, el propio piloto ha reconocido que ser padre ha sido una experiencia más importante que incluso algunos de sus logros deportivos.

A través de sus redes sociales comparte momentos de su día a día junto a su mujer y sus hijos, mostrando su lado más familiar. Tras su etapa en Estados Unidos, Toni regresó a España junto a su familia y se instaló en Barcelona en 2023, donde ha comenzado esta nueva etapa profesional y personal.