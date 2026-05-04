Lidia González 04 MAY 2026 - 18:36h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la peculiar circunstancia en la que creció y confiesa si ha afectado en su vida

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Ainhoa Gómez se abre en canal para pronunciarse sobre una complicada etapa de su vida. Después de que Leila León hablase sobre el perro que comparte con Atamán, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el divorcio de sus padres. La influencer se confiesa sobre las circunstancias en las que creció y cómo se encuentra actualmente su situación familiar. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Crecí viviendo que eso era lo normal”, comienza explicando la creadora de contenido. La influencer, que ha reaccionado a la decisión de que Álex haya abandonado ‘LIDLT’, explica, especialmente, algo con lo que ha tenido que convivir durante muchos años: “En momentos de mi vida, he echado en falta algunas figuras”. Además de desvelar si esta circunstancia ha sido algo que le ha afectado, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué punto se encuentra en la actualidad.

Ainhoa Gómez recuerda la dura desaparición de su perra en su barco familiar

Ainhoa Gómez ha continuado compartiendo los capítulos más dolorosos de su vida y se ha sincerado sobre una trágica situación que vivió hace unos años. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda la dura desaparición de su perra en su barco familiar y desvela todos los detalles sobre este momento: “Fueron unas horas en las que lo pasé fatal, no podía comer”.

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La participante de ‘LIDLT’ anuncia la operación estética que quiere realizarse

Ainhoa Gómez se ha abierto en canal con todos sus seguidores y ha respondido a una de las preguntas más repetidas por sus seguidores. La creadora de contenido desvela los retoques estéticos que tiene y, además, anuncia la operación estética que quiere realizarse. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el verdadero motivo por el que quiere dar este paso y se abre en canal como nunca. ¡Dale al play y descúbrelo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!