Ana Carrillo 04 MAY 2026 - 17:37h.

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Cada Día de la Madre, la redes sociales se inundan de fotografías en las que hijos e hijas felicitan a sus madres y les dedican unas bonitas palabras o simplemente comparten alguna imagen o vídeo con ellas en forma de recuerdo. Rocío Flores ha optado por esta segunda opción al subir a sus stories de Instagram un vídeo en el que aparece besando a su madre cuando era una niña; el vídeo fue creado por uno de sus clubs de fans y ella lo compartió, sorprendió así a muchos, pues madre e hija no tienen relación desde hace años.

Su tía, Gloria Camila, ha opinado sobre esta decisión en 'El tiempo justo', donde ha asegurado que "no es nada raro" que Rocío Flores haya compartido este recuerdo con Rocío Carrasco y Rocío Jurado en el Día de la Madre: "Ella lo sube sin más, es un recuerdo bonito de su infancia". La colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat ha añadido que "no es la primera vez" que su sobrina muestra su emoción al recordar fotos de su infancia, alegando que ya se mostró emocionada en '¡De viernes!' cuando le mostraron instantáneas de su infancia.

Joaquín Prat le ha preguntado si este movimiento tiene alguna relación con el presente y Gloria Camila lo ha negado. "¿Y es un anhelo de lo que pueda venir en el futuro?", se ha interesado el presentador, ante lo que la colaboradora ha preferido no opinar: "Eso ya se lo tenéis que preguntar a ella, lo que te digo es que lo ha subido un club de fans con todo el cariño del mundo y que es una etapa feliz en la que ella estaba con su madre y con mi madre".