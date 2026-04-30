Irene Rosales reacciona a los nuevos ataques de Isa Pi: "No voy a levantar un teléfono"

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Isa Pi ha roto su silencio. La hija de Isabel Pantoja concede una entrevista a '¡De Viernes!' en donde habla de todos y de todos. Uno de los puntos en los que se centra la televisiva es en su relación con Irene Rosales, que no ha sido del todo buena como ha detallado en más de una ocasión la expareja del DJ.

Pantoja cree que la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido clave para que se haya producido la reconciliación con su madre. La tonadillera vio a su hijo en Canarias junto a su nueva ilusión, la bailarina Lola García, tras 6 años distanciados.

Irene Rosales, sobre sus comentarios del pasado: "Me equivoqué"

Rosales se ha pronunciado sobre las declaraciones de Isa Pi tras el avance que hemos podido ver de su entrevista en 'El tiempo justo' -a partir de las 22:00 horas de este viernes podremos verla en el programa de Telecinco-. "Me equivoqué", admite la expareja de Kiko Rivera.

"Era la manera fácil para yo salir del tema", apostilla. Dice que ella "sufrió" la mala relación entre los dos hermanos, y que le debería "haber dado más igual". "Me cogió en el peor momento de mi vida", apostilla.

Marta López le pregunta si estaría dispuesta a hablar con ella tras detallar sus duros episodios en el entorno familiar. "Ninguno podemos poner en duda lo que ella siente, pero no voy a levantar un teléfono", asegura Irene Rosales.