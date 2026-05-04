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Gloria Camila y Pelayo Díaz se han vuelto a ver tras unos días de polémicas. Ambos tuvieron un rifirrafe en 'El tiempo justo' por un comentario que hizo el diseñador sobre los toreros, lo que desencadenó el estallido de la hija de José Ortega Cano en directo. Después, Díaz aseguró que le bajaba "el caché" su polémica con ella.

Gloria Camila bromea con el rifirrafe

Ahora, la socialité ha tirado de humor ante sus declaraciones. "Me he hecho hasta una camiseta", lanza Gloria Camila. En ella, aparece la siguiente frase: 'Tengo más arte que caché'.

Díaz se reafirma y asegura que "compartir una portada" con ella "no le beneficia". Ante eso, la hija de Rocío Jurado era clara y decidía acusarle de seguir la polémica tras el encontronazo en el programa de Telecinco. "Te vas a un photocall y sigues metiendo más cizaña", le lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Gloria Camila asegura que su enfado no viene por su posición sobre la tauromaquia, sino por las declaraciones que hizo delante suya. "Ese tema salió por algo que dijo María José Campanario", aclara el diseñador. "Creo que las cosas se pueden decir desde el respeto", le dice la socialité.