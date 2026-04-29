Jessica Bueno responde a las polémicas palabras de Luitingo sobre su ruptura

Ana Carrillo 29 ABR 2026 - 18:21h.

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Un año después de su ruptura con Jessica Bueno y tras haberse negado siempre a ahondar en los motivos de la misma, Luitingo le ha dicho a Saúl Ortiz, colaborador de 'Fiesta', que "la verdad saldrá a la luz tarde o temprano" y que "ni los buenos son tan malos ni los malos son tan malos": "Me han hecho muchísimo daño por proteger sin argumentos a esa persona". Unas declaraciones que han hecho pensar que podría querer contar la verdadera razón de su separación y que han provocado la reacción de la exconcursante de 'Supervivientes' en 'El tiempo justo'.

La colaboradora ha explicado que no le gustaría "remover el pasado" y que considera que, con sus declaraciones, Luitingo "se define a sí mismo". Antonio Rossi le ha preguntado si teme que el exconcursante de 'GH VIP' cuente lo que decía en el audio que ella escuchó en la entrevista de '¡De viernes!' en la que habló de su ruptura y en el que supuestamente él hablaba mal de ella.

La sevillana no ha querido responder a la pregunta y ha continuado diciendo que ella nunca ha "atacado" a su exnovio y que no se considera responsable de las críticas que le hacen en las redes sociales, por lo que no comprende por qué el cantante ha hecho ahora, más de un año después de su ruptura, ha vuelto a hablar del fin de su historia de amor, que se prolongó durante un año y dos meses.

Centrada en su nuevo amor

Jessica Bueno ha comentado que ahora está centrada en su relación con el violinista Robert Mendoza, que es la persona que le ha devuelto la ilusión después de que en febrero del año pasado, poco después de San Valentín, su relación con Luitingo terminase de forma sorprendente para sus seguidores.

La modelo ha comentado cómo ha sido su viaje a Roma y se ha mostrado muy feliz en esta relación, explicando que es muy parecida a su novio porque los dos son muy comunicativos y "nada dramáticos".