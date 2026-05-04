Lidia González 04 MAY 2026 - 12:01h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre cómo el bullying que sufrió ha condicionado algunos aspectos de su vida

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Luis Capa se sienta frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre los aspectos más desconocidos de su vida y sacar a la luz algunos de sus episodios más complicados. Después de que Leila León haya contado los detalles del perro que comparte con Atamán, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre el bullying que sufrió en su infancia. El influencer explica cómo vivió esta situación y confiesa cómo se siente ahora que es adulto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Tenía un poco de sobrepeso”, comienza explicando el creador de contenido. El influencer admite que esta complicada situación que vivió ha marcado algunos aspectos de su vida: “Me exijo mucho en cuanto a mi aspecto físico”. El alicantino, que ha explicado a qué acuerdo llegó con Julia Garrigós antes de viajar a República Dominicana, se muestra muy sincero a la hora de hablar sobre todo por lo que pasó y, por primera vez, se pronuncia al respecto.

Sin embargo, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene muy claro a quién responsabiliza de todo por lo que tuvo que pasar durante esos años: “Quienes tienen que cortar eso son los docentes y las propias familias”. El creador de contenido se muestra muy tajante al respecto y desvela si guarda algún tipo de rencor a quienes le hicieron pasar por todo ese sufrimiento. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha explicado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!