La hija menor del hermano del rey Carlos III y Sarah Ferguson ha anunciado la buena nueva. "El rey está encantado con la noticia", han manifestado

El expríncipe Andrés, más solo que nunca: totalmente aislado, sin el respaldo de Buckingham y bajo presión para declarar sobre Epstein

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Buenas noticias para la familia real británica. La princesa Eugenia, hija menor del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, está embarazada de su tercer hijo junto a Jack Brooksbank. Así lo ha confirmado este lunes, 4 de mayo, el Palacio de Buckingham a través de sus redes sociales.

"Su Alteza Real, la Princesa Eugenie y el Sr. Jack Brooksbank están muy contentos de anunciar que esperan su tercer hijo juntos, para este verano", comienza el comunicado. "August (5 años) y Ernest (2 años) también están muy emocionados de que otro hermano se una a la familia", continúa la misiva.

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Asimismo, en la publicación, que han acompañado con una tierna foto de los hijos de Eugenia sosteniendo una ecografía, dejan claro que "Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia".

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La buena nueva, sin embargo, llega en uno de los momentos más delicados para la Corona. En concreto, para sus padres, rodeados por el escándalo de Jeffrey Epstein tras salir a la luz sus numerosos vínculos con el difunto magnate, que los ha obligado a apartarse de la familia real británica.

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Tanto Eugenia como su hermana, Beatriz, se han visto salpicadas por la polémica, y desde entonces, han mantenido un perfil bajo y alejado del foco mediático. Sin embargo, el anuncio del embarazo de la benjamina de la familia la ha obligado a salir del ostracismo.

Por el momento, no han dado más detalles de la llegada del bebé, aunque, que el comunicado llegue por parte de Palacio deja claro que, a pesar del delicado momento que atraviesa la familia York, la princesa sigue siendo miembro de la familia real británica.

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La princesa y su marido, Brooksbank, ya son padres de dos niños: August, de 5 años, y Ernest, quien el próximo 30 de mayo cumplirá tres años. En este sentido, su futuro hijo se convertirá en el quinto nieto de los exduques de York.

Por otro, lado, la princesa Beatriz tiene dos hijas en común con su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi: Sienna Elizabeth, de cuatro años, y Athena Elizabeth Rose, de uno.

Pese a que forma parte de la familia real, Eugenia permanece relativamente desligada de los núcleos más institucionales. A diferencia de los 'royals working', ella ha centrado gran parte de su vida en proyectos filantrópicos y trabaja como directora en la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth en Londres desde 2015.

Un embarazo en medio de la tormenta

Aunque el anuncio ha sido recibido con entusiasmo, el 'timing' no ha pasado desapercibido. La familia real continúa lidiando con las secuelas del escándalo y detención del hermano del soberano británico, cuya caída en desgracia ha sido una de las más abruptas en la historia de la monarquía británica.

A diferencia de otros miembros de la familia, que han tenido que posicionarse públicamente, Eugenia ha optado por una estrategia de bajo perfil. Desde que estalló el escándalo en torno a su padre, su actitud ha sido clara: mantenerse al margen del foco mediático sin romper los lazos personales.

No ha concedido entrevistas sobre el tema ni ha hecho declaraciones públicas defendiendo o criticando a su padre. Un silencio que ha sido analizado como una forma de protección tanto hacia su núcleo familiar como hacia la institución.