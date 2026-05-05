Julio Iglesias volverá a España para preparar un museo sobre su trayectoria, según Antonio Rossi

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Julio Iglesias vuelve a España tras vivir su año más convulso. El cantante estaría a punto de regresar al país que le vio nacer, donde posee dos importantes propiedades: una mansión en Ourense, que adquirió por cuatro millones de euros y que aún no ha estrenado, y su conocido refugio personal en Ojén. Tras años sin dejarse ver por España, hay ahora un motivo de peso que explica su vuelta.

Antonio Rossi ha revelado en ‘El tiempo justo’ cuál es la razón del regreso del artista: "En Ojén tienen prevista su visita la primera semana de julio para la firma del convenio del único museo de Julio Iglesias que se va a hacer en España y en el mundo. Han sido cuatro años de negociaciones, en los que se han inventariado un montón de objetos".

Antonio Rossi: "No quiere publicidad ni fotos, quiere pasar desapercibido"

Rossi también ha señalado que confían en que el cantante no delegue la firma en nadie: "Por fin se había conseguido que fuera él quien firmara el convenio y luego delegar en Miranda. El alcalde y Julio han hablado en varias ocasiones y saben que a la inauguración del museo no va a venir. Esperan que no delegue la firma".

Por último, Antonio Rossi ha explicado las condiciones impuestas por el propio Julio Iglesias: "Han tenido que cumplir varias condiciones. No quiere publicidad ni fotos, quiere pasar desapercibido. Además, las pocas personas que participen en la firma deberán mantener la confidencialidad sobre el día del acto".