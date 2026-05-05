Una nueva extrabajadora denuncia a Carmen Martínez-Bordiú: “Me pagaban en sobres y no estaba dada de alta”

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Otra extrabajadora denuncia a Carmen Martínez-Bordiú por presuntas irregularidades laborales y reclama más de 7.000 euros.

‘El tiempo justo’ ha podido hablar con esta extrabajadora, que asegura que la relación laboral era buena hasta que reclamó lo que considera suyo: "La señora estaba súper contenta con nosotros hasta el día en que yo le reclamé lo mío. Yo trabajaba en el sector agrícola y también en el servicio doméstico cuando ella venía".

La extrabajadora explica por qué decidió denunciar: "Puse la denuncia porque quiero defenderme y recuperar lo que es mío. Me doy cuenta de que no estaba dada de alta porque durante los dos o tres primeros meses no firmé ninguna nómina, a mí me pagaban en sobres".

Extrabajadora: "Me dijo que no me iba a pagar y que, cuando llegara el juicio, ya me pagaría"

También relata cómo, según su versión, fue expulsada de la vivienda: "Cortaron los suministros: el agua, la luz, nos quitaron el coche. Yo le dije que no, que tenía mis 15 días de preaviso como todo el mundo. Cambiaron la cerradura y otras personas de cortijos cercanos nos avisaron de que habían entrado y la habían cambiado. Yo tenía todo el derecho a recoger mis cosas".

Por último, detalla la cantidad que asegura que le debe: "Me debe entre 7.000 y 8.000 euros. Ella me dijo que no me iba a pagar y que, cuando llegara el juicio, ya me pagaría".