Natalia Sette 04 MAY 2026 - 19:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' escribe unas bonitas palabras a su suegra por el Día de las Madres

Marieta se realiza un cambio de look a dos meses de su boda con Suso Álvarez

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Marieta se encuentra en una de las etapas más intensas y emocionantes de su vida. A medida que se acerca su esperada boda con Suso Álvarez, la exconcursante de ‘Supervivientes’ no puede ocultar que tiene los sentimientos a flor de piel. Si hace apenas unos días la veíamos desbordada por las lágrimas tras enviar las invitaciones, ahora la joven ha emocionado a sus seguidores dedicámdole a la madre de su novio unas preciosas palabras.

Aprovechando la celebración del Día de la Madre, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido rendir un homenaje público a las mujeres más importantes de su vida. Tras dedicar unas palabras llenas de amor a su propia madre, la de Elche ha sorprendido al publicar una fotografía junto a la madre de Suso , a quien ya considera un pilar fundamental en su día a día.

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“Y a mi segunda madre, a mi suegra, a la que le dio la vida a mi persona favorita, gracias por todo siempre”, ha escrito Marieta junto a una imágen con ella. Con estas palabras, la ganadora de ‘GH DÚO’ deja claro el profundo agradecimiento que siente hacia la mujer que trajo al mundo al colaborador de Telecinco, que pronto se convertirá en su marido.

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Este vínculo tan especial no es algo nuevo para sus seguidores, ya que Marieta y su suegra han mantenido una estrecha relación y se han mostrado muy cercanas desde el inicio del noviazgo. La buena relación con la familia de su chico es fundamental para la influencer, pues al tener a su familia lejos, siente en ellos un gran apoyo.

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Este mensaje público a su suegra, a pocas semanas del "sí, quiero", no solo confirma que la boda llega en un momento maravilloso para la pareja, sino que Marieta ya se siente una más dentro del clan de Suso Álvarez, celebrando con orgullo el haber encontrado en su suegra a una auténtica "segunda madre".