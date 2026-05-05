Natalia Sette 05 MAY 2026 - 15:27h.

La colaboradora de televisión e influencer desvela todas sus operaciones estéticas y estalla contra aquellos que analizan constantemente su rostro

Diez curiosidades de la vida de Marina Rivers, desde el ámbito profesional al personal

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Marina Riverss ha decidido romper su silencio y estallar contra la tendencia de ciertos profesionales de la medicina estética que analizan su cara en redes sociales. La colaboradora de ‘Todo es mentira’, que siempre se ha mostrado orgullosa de su cambio físico , ha llegado a su límite y ha desvelado ella misma todos sus retoques.

La influencer, que roza los ocho millones de seguidores en TikTok, se ha mostrado tajante ante los videos que circulan analizando su cambio. “Como me salga un video más de una clínica estética hablando de los retoques que me he hecho en la cara, me va a dar algo”, ha comenzado diciendo visiblemente molesta. Ha llegado hasta tal punto, que incluso su propia familia le mando los videos.

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Con el objetivo de acabar el debate, Marina ha querido aclarar qué es cierto de todo lo que dicen estos médicos estéticos. “Bombazo informativo: solo tengo las tetas operadas”, ha dicho entre risas. De esta forma, la joven desmiente los análisis de expertos que aseguraban que se había sometido a una rinoplastia para perfilar su tabique o que utilizaba neuromodeladores.

“Ni me he hecho la bichectomía, ni llevo pómulos, ni llevo botox, ni me he hecho la marcación mandibular, ni me he hecho la rinoplastia”, ha enumerado para desmentir punto por punto las teorías de las clínicas. Marina se ha mostrado especialmente crítica con quienes realizan estos diagnósticos públicos: “Me parece tan ‘heavy’ que alguien que se hace llamar profesional salga analizando lo que supuestamente se ha hecho alguien en la cara y que falle en todo”.

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Para la creadora de contenido, la clave de su cambio físico se debe al simple paso del tiempo y al maquillaje. Ha denunciado que estas clínicas utilicen imágenes comparativas para hacer ver que tienen la razón: “Ponen una foto mía de cuando Cristo perdió el mechero, que tengo yo 14 años, y luego ponen una foto mía maquillada y posada y dicen que soy otra persona”.

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Marina asegura que su cara de 14 años no es la misma que la de 23 y no por haber pasado por quirófano, si no por dejar de ser una adolescente y pasar a ser una mujer. “Lo que sí llevo es ácido hialurónico en los labios, nada más”, ha afirmado. El resto, según sus palabras, es maquillaje y saber posar ante la cámara. Con este mensaje, Riverss espera que se deje de especular con su cara y cese el debate.