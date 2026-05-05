Una pasajera del crucero infectado por hantavirus: “Estamos tranquilos, pero es agotador estar aquí dentro”
Nikki, pasajera del 'MV Hondius', asegura que la situación a bordo es calmada pese al cansancio
La OMS confirma en un segundo caso de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’ y preparan la evacuación de dos tripulantes con síntomas
La OMS afirma que sí, pero el Ministerio de Sanidad sostiene que no es segura la llegada a Canarias del crucero infectado por hantavirus. La cifra de contagios continúa aumentando y ya son siete los casos confirmados. En un primer momento se aseguró que el contagio de humano a humano era difícil, pero ahora la OMS lo confirma, lo que ha llevado a extremar las medidas de seguridad para el resto de pasajeros que permanecen a bordo, 14 de ellos españoles.
'El tiempo justo’ ha podido hablar con Nikki, una pasajera del MV Hondius, quien explica cómo se encuentran: "Los que estamos a bordo estamos tranquilos, aunque es agotador estar aquí dentro".
Nikki: "La información que está compartiendo Oceanwide es la verdadera"
Nikki también insiste en que la información fiable es la que está difundiendo la compañía: "La información que está compartiendo Oceanwide es la verdadera. Por favor, confiad en ella. Queremos estar tranquilos. Entended que todos estamos siendo contactados por muchísimas personas y es agotador para nosotros".
Por otro lado, Alfonso Egea ha explicado el acuerdo alcanzado entre la OMS y el Ministerio de Sanidad: "La OMS se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y han determinado que las personas ya contagiadas en ese barco serán evacuadas en Cabo Verde. Si durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias se produce otro contagio, ese caso se atenderá en Canarias".