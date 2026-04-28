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Un matrimonio que trabajaba en una propiedad de Carmen Martínez-Bordiú ha interpuesto una denuncia contra ella, a la que acusan de no pagarles todo el dinero que les debe y de no dejarles entrar a la casa en la que residían mientras fueron sus empleados durante "cuatro o cinco meses" durante el año pasado para recoger sus pertenencias, entre las que afirman que se encuentra "documentación importante" para ellos.

"A mi mujer le debe 3.000 euros y pico, a mí me llegó a pagar, aunque no todo", ha comentado el exempleado de Carmen Martínez-Bordiú en declaraciones a 'El tiempo justo'. La periodista María López ha explicado que la pareja denuncia que no pudo recoger "algunas joyas de gran valor sentimental y algo de dinero porque no pudieron acceder a la casa que les había sido asignada".

Carmen Martínez-Bordiú ha hablado tanto con Leticia Requejo como con Antonio Rossi y se ha defendido de las acusaciones de sus exempleados. "No le ha sorprendido de que esto saliese a la luz porque ya le habían avisado de que este señor quería hablar", ha comentado Requejo, que ha añadido que la nieta de Franco le ha pedido que le pregunte a ese exempleado suyo por la condena que pesa sobre él: "Dice que todo lo cuenta es literalmente mentira porque este señor tiene una condena en su contra y que por eso quiere sacar dinero".

Antonio Rossi ha añadido: "A mí me ha dicho directamente que es mentira, que van contra ella, que tienen una animadversión y que no le hagamos caso de lo que cuenta porque no es real".