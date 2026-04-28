Carmen Martínez-Bordiú se defiende: sus exempleados la acusan de no pagarles lo que les debe y de no dejarles recoger sus pertenencias
Carmen Martínez-Bordiú ha hablado con Leticia Requejo y Antonio Rossi tras la denuncia de sus extrabajadores
Irene Rosales, sobre el concierto de Isabel Pantoja en Perú: “Sé que ha pasado un mal momento sobre el escenario”
Puedes ver el programa al completo de 'El tiempo justo' en Mediaset Inifnity
Un matrimonio que trabajaba en una propiedad de Carmen Martínez-Bordiú ha interpuesto una denuncia contra ella, a la que acusan de no pagarles todo el dinero que les debe y de no dejarles entrar a la casa en la que residían mientras fueron sus empleados durante "cuatro o cinco meses" durante el año pasado para recoger sus pertenencias, entre las que afirman que se encuentra "documentación importante" para ellos.
"A mi mujer le debe 3.000 euros y pico, a mí me llegó a pagar, aunque no todo", ha comentado el exempleado de Carmen Martínez-Bordiú en declaraciones a 'El tiempo justo'. La periodista María López ha explicado que la pareja denuncia que no pudo recoger "algunas joyas de gran valor sentimental y algo de dinero porque no pudieron acceder a la casa que les había sido asignada".
Carmen Martínez-Bordiú ha hablado tanto con Leticia Requejo como con Antonio Rossi y se ha defendido de las acusaciones de sus exempleados. "No le ha sorprendido de que esto saliese a la luz porque ya le habían avisado de que este señor quería hablar", ha comentado Requejo, que ha añadido que la nieta de Franco le ha pedido que le pregunte a ese exempleado suyo por la condena que pesa sobre él: "Dice que todo lo cuenta es literalmente mentira porque este señor tiene una condena en su contra y que por eso quiere sacar dinero".
Antonio Rossi ha añadido: "A mí me ha dicho directamente que es mentira, que van contra ella, que tienen una animadversión y que no le hagamos caso de lo que cuenta porque no es real".