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Moda y arte era el dress code de la Met Gala. Por la escalinata del Metropolitan desfilaron numerosas estrellas, algunas cumpliendo a rajatabla la temática de la noche, como Madonna, vestida como una auténtica obra de arte, o Heidi Klum, convertida en una escultura andante. Otras, en cambio, no entendieron el dress code o decidieron no arriesgar, apostando por looks demasiado correctos para lo que exige la Met Gala.

Paloma González, estilista, ha acudido al plató de ‘El tiempo justo’ para analizar la gala: "El arte no siempre es la temática. El año pasado fue la tribu urbana de los negros de Harlem. No siempre es arte, aunque se entiende que la moda lo es. Este año no se han comido la cabeza, me ha parecido triste, aburrida, no me ha gustado."

Paloma también ha elaborado su ranking de las peor vestidas de la noche, entre las que se encuentra la cantante Rihanna: "Es un cuadro. La verdad es que parece una piedra pómez. Ha querido sacar todo su repertorio: es desde una ostra hasta algo que me recuerda a una cosa púbica".

Paloma González, sobre el look de Georgina Rodríguez: " Se supone que la religión es austera y lleva un rosario de siete millones de euros. No me gusta nada"

En la lista de Paloma también aparece Georgina Rodríguez: "Tú me dirás qué tiene esto de virgen, la imagen es totalmente sexualizada. Se supone que la religión es austera y lleva un rosario de siete millones de euros. No me gusta nada".

Para la estilista, la peor vestida de la noche fue la empresaria española Marta Ortega: "Va guapísima si fuera a la boda de su hermana o a la ópera, pero a la Met Gala no. Se ha pasado el dress code por el forro de la peineta".