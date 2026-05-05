Ana Carrillo 05 MAY 2026 - 20:02h.

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Un palacete situado en el exclusivo Barrio de Salamanca en Madrid podría ser el motivo de un conflicto familiar entre los Fierro, una de las sagas más conocidas de la capital y más ricas de España. Iván García ha dado todos los detalles acerca de la polémica que salpica a la familia y María Eugenia Yagüe ha explicado cuál es la situación de Cuqui Fierro, que tiene 94 años y está distanciada de parte de su familia.

Para poner a los espectadores de 'El tiempo justo' en contexto acerca de quiénes son los Fierro y de dónde procede su fortuna, el equipo del programa ha elaborado un exhaustivo informe en el que se explica que son muy conocidos en la jet set madrileña aunque han pasado desapercibidos en las revistas del corazón y apenas se les conoce fuera de Madrid.

"Son los creadores del lema 'Spain is different' y amasaron una fortuna gracias a la minería y se asentaron en la alta sociedad gracias a la creación del Banco Ibérico", ha explicado César Muñoz antes de dar paso al vídeo que encabeza este artículo, en el que se ahonda en los Fierro y en el origen de su fortuna, ¡dale al play!