Patricia Pardo sufre un percance en pleno directo

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Patricia Pardo se rompe una uña comentando los looks de la 'Met Gala' en 'Vamos a ver'

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Lo que ha empezado siendo un debate sobre los looks de la 'Met Gala', ha terminado convirtiéndose en un momento tan inesperado como divertido en 'Vamos a ver'. La presentadora del programa, Patricia Pardo, se encontraba comentando junto a sus colaboradores el llamativo look de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, y el elevado precio del estilismo cuando ha sufrido un pequeño percance.

En mitad de la conversación, Pardo ha interrumpido de golpe el tema con una exclamación que dejaba descolocados a todos los colaboradores: "Se me ha roto una uña, se me ha roto una uña por tu culpa", decía refiriéndose a Cristina Tárrega.

Patricia Pardo se rompe una uña comentando los looks de la 'Met Gala': "Esto es la maldición de Georgina"

Entre risas y caras de sorpresa, la presentadora ha dramatizado el momento de forma divertida, mientras que sus compañeros alargaban la broma: "Esto es la maldición de Georgina", ha asegurado uno de los colaboradores convirtiendo el percance en uno de esos instantes espontáneos que tanto gustan a la audiencia.

El incidente, tan cotidiano como inesperado, acabó robando protagonismo al análisis de vestuario y demostrando, una vez más, que el directo siempre guarda sorpresas o maldiciones… incluso en forma de uña rota.