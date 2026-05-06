Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
Televisión

Patricia Pardo sufre un percance en pleno directo

Patricia Pardo sufre un percance en pleno directo
La presentadora de 'Vamos a ver' ha sufrido un pequeño accidente.. telecinco.es
Compartir

Lo que ha empezado siendo un debate sobre los looks de la 'Met Gala', ha terminado convirtiéndose en un momento tan inesperado como divertido en 'Vamos a ver'. La presentadora del programa, Patricia Pardo, se encontraba comentando junto a sus colaboradores el llamativo look de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, y el elevado precio del estilismo cuando ha sufrido un pequeño percance.

En mitad de la conversación, Pardo ha interrumpido de golpe el tema con una exclamación que dejaba descolocados a todos los colaboradores: "Se me ha roto una uña, se me ha roto una uña por tu culpa", decía refiriéndose a Cristina Tárrega.

PUEDE INTERESARTE

Patricia Pardo se rompe una uña comentando los looks de la 'Met Gala': "Esto es la maldición de Georgina"

Entre risas y caras de sorpresa, la presentadora ha dramatizado el momento de forma divertida, mientras que sus compañeros alargaban la broma: "Esto es la maldición de Georgina", ha asegurado uno de los colaboradores convirtiendo el percance en uno de esos instantes espontáneos que tanto gustan a la audiencia.

El incidente, tan cotidiano como inesperado, acabó robando protagonismo al análisis de vestuario y demostrando, una vez más, que el directo siempre guarda sorpresas o maldiciones… incluso en forma de uña rota.

Temas