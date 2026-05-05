Ana Carrillo 05 MAY 2026 - 19:29h.

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Raquel Bollo lleva días despertando la curiosidad de sus seguidores al compartir vídeos en Instagram en el que le muestra a personas muy importantes de su vida, como a Luis Rollán o su hija Alma, su nuevo proyecto. En 'Fiesta' le reveló el secreto a Emma García, que se alegró mucho por ella y ya por fin ha sido desvelado para todos: ha escrito sus memorias.

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Un debut literario en el que va a contar toda su vida y en el que hablará del papel tan destacado que tuvo en el momento más difícil de su vida Isabel Pantoja, que era prima de Chiquetete, el padre de los dos hijos mayores de Raquel, Manuel Cortés y Alma Bollo. César Muñoz ha sido el encargado de leer la sinopsis del libro de la diseñadora, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' han reaccionado de maneras muy diferentes: algunos creen que Raquel ya ha contado toda su historia en televisión y otros se muestran intrigados porque consideran que hay muchos episodios de su vida que no ha desvelado jamás. En el primer grupo está María Eugenia Yagüe y en segundo grupo está Leticia Requejo, que le ha asegurado a sus compañeros que la sevillana le ha revelado cosas que, si cuenta en este libro, "os quedáis en shock".

El título del libro, 'La vida después del ruido', también ha sido muy comentado. Alexia Rivas ha dicho entre risas: "Queda bien porque ruido ha hecho mucho". En el vídeo que encabeza el artículo tienes todas las opiniones de los colaboradores y las declaraciones que ha hecho Raquel Bollo para presentarle a sus seguidores de Instagram su primer libro, ¡dale al play!