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Crisis de Pareja

Mayeli Díaz se apoya en Sandra Barrios y Helena Arauz tras la deslealtad de Álvaro Rubio: “Me mandó un mensaje muy bonito”

Mayeli Díaz se apoya en Sandra Barrios y Helena Arauz tras la deslealtad de Álvaro Rubio Mi familia imperfecta Temporada 1 Top Vídeos 42
Momentazo de 'Mi familia imperfecta': Mayeli Díaz se apoya en Sandra Barrios y Helena Arauz tras la deslealtad de Álvaro Rubio. mtmad
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Mayeli Díaz ha tenido que enfrentarse a un momento muy complicado por todo lo que está viviendo en su relación, pero no lo está haciendo sola. Después de mostrar su cambio físico tres meses después de dar a luz y hablar de sus complejos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se apoya en Sandra Barrios y Helena Arauz tras la deslealtad de Álvaro Rubio. La influencer se sincera sobre las personas que la están ayudando a sobrellevar la situación que atraviesa. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido forjó una estrecha relación con algunas de sus excompañeras de ‘La isla de las tentaciones’ y ha explicado lo importante que ha sido para ella recibir consuelo por su parte. En concreto, se refiere a dos de ellas: “Sandra fue la primera que se enteró y me dio su punto de vista”.

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Mayeli, que se ha sincerado sobre cómo ha vivido su separación de Álvaro Rubio tras salir a la luz su deslealtad, ha contado los detalles sobre la conversación que mantuvo con Helena al respecto: “Fue muy sentimental”.

Mayeli Díaz habla sobre sus problemas de suelo pélvico tras el parto

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Mayeli Díaz siempre ha compartido la realidad que está viviendo tras dar a luz y no ha tenido ningún reparo a la hora de ahondar en uno de los problemas que está sufriendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre sus problemas de suelo pélvico tras el parto y explica el tratamiento que está siguiendo para recuperarse.

La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta la dura realidad de la lactancia

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En su línea de sincerarse sobre los problemas que está atravesando con su recién estrenada maternidad, la creadora de contenido se ha sincerado sobre un tema muy controvertido. Mayeli Díaz cuenta la dura realidad de la lactancia y relata cómo está siendo su experiencia.

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Mayeli Díaz ha reflexionado sobre la realidad de su cuerpo y se ha puesto frente a las cámaras para mostrar su mayor complejo tras dar a luz. Sin embargo, no se queda aquí y ha querido dar un paso más allá; por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se pesa y se mide. La creadora de contenido acude a su farmacia de confianza para ver su cambio físico real tras la maternidad.

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