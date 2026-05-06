Lidia González 06 MAY 2026 - 09:00h.

El padre de la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ responde a las críticas de Lorenzo y aclara la salida de la catalana de la empresa familiar

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Laura Ulldemolins ha visitado Barcelona y, aprovechando el momento, se ha sentado frente a las cámaras con una persona muy importante para ella para responder a algunas cosas que se están diciendo. Después de que ella se posicionara con Borja en su conflicto con Luciana en la Feria de Sevilla, el padre de la que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ desmiente a Lorenzo. Tras el cruce de comentarios que se han publicado en redes sociales, cuenta la verdad. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Hay unas informaciones que están circulando que no son del todo ciertas”, comienza explicando el padre de la creadora de contenido. Durante toda su participación en el reality, ha sido muy recurrente el tema de la empresa familiar y finalmente, la catalana terminó abandonándola para mudarse a Sevilla junto a Lorenzo. A raíz de su ruptura, se han rumoreado algunas cosas que, ahora, han querido zanjar.

Después de las criticas que el sevillano ha hecho públicamente, el padre de la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ da un paso al frente para explicarse y aclarar la situación. Con muchas ganas de que se le entienda, y agradeciendo a la audiencia por el apoyo que ha recibido la catalana, se sincera como nunca al respecto: “Nos tiene a nosotros, lo mismo no me expliqué bien en su momento”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!