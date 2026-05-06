Lidia González 06 MAY 2026 - 14:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su situación con Juanpi y manda un contundente mensaje

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Sandra Barrios regresa, una semana después de su vídeo con Juanpi, para actualizar en qué punto se encuentran y sincerarse al respecto. Tras compartir todos los detalles del doloroso tratamiento que se ha realizado para acabar un uno de sus grandes problemas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre su relación con el andaluz tras todos los rumores. La influencer se abre en canal y lanza un contundente mensaje. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha recibido un aluvión de comentarios después de que ambos se sentasen frente a las cámaras de mtmad y confesasen lo que sienten el uno por el otro. Por ello, la Sandra ha querido explicar cómo está su relación en este momento: “Todo tiene su proceso”. Además, ha querido dirigirse directamente a la audiencia para mandarles un mensaje: “Os pido respeto”.

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Sandra Barrios y Juanpi se sinceran sobre su relación

Después de todo lo que se ha comentado en redes sociales, ha llegado el momento de que los propios protagonistas den un paso al frente para contar toda la verdad. Sandra Barrios y Juanpi se sinceran sobre su relación y confiesan si ha pasado algo entre ellos. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan sobre su escapada a Lanzarote y lo cuentan todo.

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Juanpi admite los errores que ha cometido en su relación con Sandra

Juanpi está en un momento muy bonito con Sandra Barrios, pero ha querido ser muy honesto con todo lo que ha vivido en el pasado. El creador de contenido admite los errores que ha cometido en su relación y reflexiona sobre todo lo que ha pasado hasta ahora. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ mira directamente a los ojos a la influencer y explica cómo se siente. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Sandra Barrios, agobiada, se prueba trajes de flamenca

Sandra Barrios está muy agobiada porque lucha contrarreloj para encontrar el traje de flamenca perfecto para ir a la feria. A pesar de que tiene muy claras las ideas que quiere, todo da un giro radical cuando llega la hora de probarse los distintos looks en la tienda. ¡Descubre si ha encontrado el atuendo adecuado para la feria, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!