Tania Déniz sufre otra dolorosa pérdida tras el fallecimiento de su abuelo

Natalia Sette 10 MAR 2026 - 18:42h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a sufrir un revés en el momento tan doloroso por el que está pasando

Tania Déniz aclara si está embarazada de su novio Carlos Martín tras hacer saltar las alarmas

Tania Déniz sufre de nuevo una dolorosa pérdida apenas unos días después de despedirse públicamente de su abuelo . La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con sus seguidores una historia que le ha dejado profundamente afectada: la muerte de un pequeño conejo al que intentó salvar tras encontrarlo herido cerca de su casa.

La canaria ha explicado lo ocurrido a través de varios ‘stories’ en su cuenta de Instagram, donde relató paso a paso cómo vivió la situación. Todo comenzó cuando su pareja, Carlos Martín, salió a pasear a los perros por la noche. “Anoche Carlos estaba sacando a los perros y se encontró este conejito herido. En nuestros alrededores de casa hay muchos y corren riesgo de que un perro los coja”, contó Tania a sus seguidores.

Al ver el estado del animal, decidieron intentar ayudarlo. “Tiene heridas profundas y me lo traje a casa, le duché y lo puse en una cajita con una manta y algo de comida”, explicó. La influencer aseguró que tomó varias precauciones desde el primer momento para evitar cualquier riesgo.

“Sé que puede tener enfermedades, ha estado en el segundo baño que tenemos en todo momento en una caja”, aclaró. Además, quiso dejar claro que el animal no estuvo en contacto con sus mascotas. “No lo he tocado ni ha estado cerca de los perros”, añadió.

Su intención era poner al conejo en manos de profesionales cuanto antes. Sin embargo, al ser de noche tuvo que esperar hasta el día siguiente para contactar con una asociación especializada en fauna salvaje.

“Era tarde así que esperé esta noche y ya he llamado a ‘CRAS’, que es una asociación que se encarga de los animales silvestres”, explicó. Allí, según contaba, podían atenderlo, curarlo y devolverlo a su hábitat natural cuando se recuperara. “Allí lo van a curar y cuando esté bien lo devolverán al campo”, decía esperanzada.

Sin embargo, el desenlace no fue el que esperaba. Horas después, Tania compartía una triste actualización. “El conejito no ha llegado con vida. Dejó de respirar y de moverse… se ve que la infección ya era fuerte”, escribió visiblemente afectada. La influencer no ocultó la frustración que siente por no haber podido hacer más. “Me da rabia y mucha pena no haber llegado a tiempo, jolín”, confesó a sus seguidores.

Consciente de que algunas personas podrían pensar que exagera, quiso explicar por qué la situación le ha afectado tanto. “Lo verán como que soy dramática pero yo que he tenido dos conejitos domésticos, para mí son igual de importantes que un perro, un gato o cualquier animal”, aseguró.

Además, reconoce que este episodio llega en un momento especialmente delicado para ella. “Entre eso y que estoy el triple de sensible…”, añadía, dejando claro que la reciente pérdida de su abuelo ha intensificado todavía más sus emociones. Aunque el final no fue el esperado, Tania Déniz quiso quedarse con la tranquilidad de haber intentado ayudar al pequeño animal hasta el último momento.