Tania Déniz responde a las críticas por ir "en ropa interior" a Coachella

Natalia Sette 14 ABR 2026 - 16:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde contundente a los comentarios negativos que la han tachado de ir "muy fresca" en Cochella

Tania Déniz sufre una durísima pérdida

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El festival Coachella se ha consolidado como una de las mayores pasarelas de moda del mundo. En este contexto, las influencers españolas han vuelto a destacar con estilismos arriesgados y muy comentados en redes sociales. Una de las que más críticas ha generado ha sido Tania Déniz, principalmente por “ir en ropa interior”. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ responde contundente a los comentarios.

La influencer, que apostó por un look atrevido con varias piezas de lencería, no tardó en hacerse viral. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. De hecho, ella misma compartió en sus ‘stories’ un vídeo de una persona criticando su estilismo y calificándola de “choni”.

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Lejos de quedarse callada, Tania respondió con ironía: “No se ha enterado de que vengo promocionando una marca de lencería”, ha contestado tajante. La elección de su outfit no ha sido casual, al ir al festival trabajando con una marca de ropa interior, sus atuendos tenían si o si que girar en torno a estas piezas.

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Su outfit, compuesto por un top tipo sujetador y prendas con transparencias, generó debate entre quienes no entienden esta tendencia. Comentarios como “Si vas en sujetador ”, “No entiendo la moda de ir en sujetador por la calle” o “No te queda bien ir tan escotada, vas muy fresca” inundaron sus publicaciones.

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Sin embargo, no todo ha sido negativo. La gran mayoría de comentarios que ha recibido la influencer han sido de apoyo, destacando su seguridad, estilo y capacidad para arriesgar. Además, varios medios de comunicación han respaldado su apuesta, incluyéndola en listas de las mejores vestidas del festival. Cabeceras como HOLA o AS han señalado su look como uno de los más destacados entre las influencers españolas que han acudido al evento.

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Orgullosa de su trabajo, Tania ha compartido un montaje con todas las piezas de lencería que ha utilizado durante el festival. “Todos los lenceros que he utilizado para el festival son estos”, ha escrito. Ella no puede estar más feliz con el resultado de sus tres ‘looks’ y no piensa dejar que la oleada de críticas le hagan pensar lo contrario.