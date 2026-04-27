Natalia Sette 27 ABR 2026 - 13:31h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estalla a través de sus 'stoties' tras recibir un aluvión de críticas en su última publicación

Tania Déniz aclara si está embarazada de su novio Carlos Martín tras hacer saltar las alarmas

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Tania Déniz vuelve a verse envuelta en un aluvión de comentarios negativos. Tras la reciente polémica vivida en el festival de Coachella, donde fue duramente criticada por promocionar una marca de lencería , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vuelto a pasar por lo mismo por subir un ‘reel’ donde aparece en ropa interior.

En esta ocasión, la creadora de contenido ha publicado un vídeo de lo más cotidiano en el que simplemente muestra su proceso para vestirse con un outfit normal para su día a día. La canaria, que suele compartir este contenido con total naturalidad, se ha despertado con una desagradable sorpresa. “Me levanto con que el vídeo se ha viralizado con 500 comentarios no precisamente buenos y todo por subir un vídeo vistiéndome en ropa interior para después ponerme el mono”, ha explicado visiblemente molesta en sus ‘stories’.

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Para Tania, la reacción de una parte de los usuarios es totalmente incomprensible: “Estoy viendo los comentarios de mi último ‘reel’ y me parece que la gente se alarma por dos tonterías”. La exparticipante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha recordado que este tipo de contenido es habitual en su perfil desde sus inicios. “Llevo subiendo vídeos vistiéndome desde que estoy en redes y siempre ha sido así”, ha recalcado.

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Tania no entiendo por qué se le está dando importancia a ese video en específico cuando hay cientos de ellos en su perfil. “No entiendo dónde está la gravedad de eso. Nunca la gente se ha alarmado así y se alarman ahora… no entiendo nada”, ha confesado con honestidad.

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Sin embargo, lo que más le ha dolido no han sido las críticas al vídeo en sí, sino el tono y el contenido de los mensajes. Tania ha tenido que leer comentarios de lo más hirientes: “¿Buscando en IG la atención que no te dieron en casa?”, “Nos estás enseñando cosas innecesarias, date un poquito más de respeto" o “Si no enseñan el pandero no están felices”. Incluso algunos han ido más allá atacando a su vida privada: “Dejar a tu novio de toda la vida, ponerte peras y buscar a un futbolista como objetivo de vida. Valórate”.

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Ante este escenario, la influencer ha querido señalar directamente el perfil de quienes la atacan. “Lo peor es que son todos comentarios de tíos malos”, ha afirmado, cansada de que se cuestione su libertad o sus decisiones. Lejos de quedarse callada, Tania ha dejado claro que no piensa cambiar su forma de actuar por el "qué dirán": “Yo seguiré haciendo los vídeos que yo quiera y a quien no le guste pues que no me siga”.