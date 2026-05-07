Lidia González 07 MAY 2026 - 17:41h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el origen de uno de los sueños de su vida

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Ainhoa Gómez se ha sincerado como nunca frente a las cámaras de mtmad y ha querido compartir con todos sus seguidores uno de los grandes sueños de su vida. La participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha abandonado el reality con Álex tras una dura hoguera, habla sobre sus planes de ser madre joven. La influencer explica todos los detalles sobre esta gran meta que tiene y se confiesa. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha decidido contar todo tipo de curiosidades sobre ella y, entre ellas, se encuentra este gran deseo que tiene sobre su futuro: “Siempre lo he querido”. La participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha anunciado la operación estética que quiere realizarse, desvela el origen de este sueño. Además, aprovechando que se está sincerando, la influencer también confiesa que quiere casarse por la iglesia.

Ainhoa Gómez aclara cuánto mide

Sin ninguna duda, desde el inicio de su participación en ‘La isla de las tentaciones’, ha habido un aspecto de Ainhoa Gómez que ha llamado mucho la atención. Ahora, la influencer está dispuesta a resolver todas las dudas y aclara cuánto mide. La creadora de contenido saca a la luz uno de los aspectos más desconocidos de su vida y confiesa si, alguna vez, ha tenido complejo por ello.

La participante de ‘LIDLT’ se sincera sobre el divorcio de sus padres

Ainhoa Gómez ha hablado de una complicada etapa que ha vivido y se sincera sobre el punto en el que se encuentra en la actualidad. La creadora de contenido se sincera sobre el divorcio de sus padres y admite que, durante mucho tiempo, ha “echado en falta algunas figuras”. La influencer se sincera sobre las circunstancias en las que creció y explica cuál es su situación familiar en la actualidad.

Ainhoa habla de la desaparición de su perra

Además de hablar del divorcio de sus padres, la creadora de contenido también ha explicado otro duro golpe que se llevó. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la desaparición de su perra, hablando así de uno de los capítulos más dolorosos de su vida. La influencer cuenta los detalles del episodio que vivió y cómo afectó a toda su familia. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!