Agencia EFE Jerez de la Frontera, 08 MAY 2026 - 12:03h.

El diestro participará el 15 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, tras la cornada que sufrió en La Maestranza

La familia de Morante de la Puebla, su gran apoyo tras su grave cornada en Sevilla: de su mujer actual a sus tres hijos

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El diestro Morante de la Puebla no estará el próximo domingo en la plaza de Valladolid y pospone su reaparición hasta el 15 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), según han indicado a EFE fuentes próximas al diestro cigarrero.

El torero está anunciado en el primer festejo de la Feria del Caballo junto a Sebastián Castella y Roca Rey, que también permanece convaleciente de la gravísima cornada de Sevilla, para lidiar los toros de Jandilla en la primera cita de un ciclo en el que tiene apalabrada una segunda actuación al día siguiente junto a Manzanares y Juan Ortega para lidiar un encierro de Álvaro Núñez.

El torero, a pesar de la positiva evolución de las heridas sufridas el pasado 20 de abril en la plaza de la Maestranza de Sevilla, necesitará aún algunas jornadas más para poder reanudar su temporada en plena forma. La cornada que recibió en la Feria de Abril recibió el pronóstico de “muy grave” después de ser intervenido en la enfermería de la plaza por el equipo que dirige el doctor Octavio Mulet.

Propuesto para las Distinciones de la Ciudad de Sevilla

El parte oficial precisaba que de La Puebla había sufrido una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”.Fue ingresado la misma noche del percance en el Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla aunque pediría el alta voluntaria cuatro días después, el viernes 24 de abril, para continuar con la recuperación en su propio domicilio de La Puebla del Río.

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Después de Jerez le esperan, sucesivamente, las plazas de Nimes (sur de Francia) Aranjuez (Madrid), Sevilla por el Corpus, Granada, Marbella (Málaga), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ronda (Málaga) en su Goyesca y la vuelta a la plaza de la Maestranza el 27 de septiembre donde, previsiblemente, cerraría la temporada de su singular retorno.

El anuncio de su regreso a las plazas ha coincidido con la comunicación del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien, este viernes, 8 de mayo, ha hecho pública la propuesta de Honores y Distinciones de la Ciudad de Sevilla 2026, entre los que se encuentran como Hijos Predilectos el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo o el propio Morante de la Puebla, además de otros destacados en las Medallas de la Ciudad como la Inmobiliaria del Sur (Insur), la Papelería Ferrer o el fundador de Scalpers, Borja Vázquez.