Morante de la Puebla recibe el alta hospitalaria y seguirá recuperándose en casa: su estado de salud

Celia Molina 24 ABR 2026 - 14:00h.

El torero ha recibido este viernes el alta hospitalaria, al ver que mejoraba favorablemente tras su grave cogida en 'La Maestranza'

Morante de la Puebla, tras su cogida en la Maestranza: "Es la cornada que más me ha dolido en mi vida"

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El diario 'El Mundo' ha informado del alta hospitalaria que ha recibido Morante de la Puebla tras la grave cornada que sufrió en la jornada inaugural de la Feria Abril de Sevilla, el pasado 20 de abril. Según el medio, el torero, tras haber superado las 72 horas posteriores a la cogida, "continuará su recuperación en casa", rodeado de su familia.

El lunes, todos los presentes en la plaza de La Maestranza temieron seriamente por la vida del Genio de la Puebla, al ver cómo el toro le hería. Según el parte médico emitido por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza, el diestro presentó una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en el recto de 1,5 cm", por lo que tuvo que ser operado allí mismo, de urgencia.

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Después, fue trasladado a un hospital de Sevilla, donde ha sido tratado hasta hoy, viernes día 24 de abril, cuando ha recibido el alta. Como ya dijo el doctor Mulet en la jornada de ayer, el torero había "mejorado favorablemente" en las últimas horas.

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"Nos marchamos para casa"

"Nos marchamos para casa", ha confirmado Pedro Jorge Marques, apoderado de Morante de la Puebla, al 'Diario de Sevilla'. Así, el diestro cigarrero abandonará este mismo viernes el Hospital Viamed-Santa Ángela y seguirá recuperándose en su casa de La Puebla, a orillas del Guadalquivir. José Antonio está muy animado dentro de la importancia que tiene este percance; la cornada es la que es pero, al no presentar fiebre ni mayores complicaciones, hemos decidido marcharnos a casa para ir cogiendo fuerza", ha añadido.

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En su domicilio, Morante podrá recibir mejor los cuidados por parte de su actual mujer, Elisabeth Garrido, con quien se casó en Alcalá de Guadaíra en el año 2010. Con ella tuvo a sus dos hijas, Lola y María, que ya tienen 13 y 16 años, si bien, el diestro ya tenía un hijo de su anterior matrimonio, José Antonio Morante Jr. Todos ellos le ayudarán en su recuperación, sin que se sepa todavía si el torero podría retomar su agenda en los próximos días.

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Morante tenía que torear en mayo junto a Roca Rey

Morante de la Puebla tenía previsto torear, el próximo 10 de mayo, junto a Roca Rey, que también ha sufrido una "dramática cornada" de 35 centímetros en la cara interna del mismo y en la misma plaza de Sevilla. Este ha sido el primer incidente que el peruano ha tenido desde que se hizo pública su relación sentimental con Tana Rivera y su parte médico era poco esperanzador:

"Herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial", versaba el informe.

Con gestos de dolor y llevándose las manos a la pierna para taponar la hemorragia, Roca Rey fue llevado en brazos a la enfermería de la plaza, donde era intervenido de urgencia (también) por el doctor Octavio Mulet . Ya estabilizado, abandonó el lugar en ambulancia para ser trasladado a un hospital sevillano donde continuar su recuperación con pronóstico "muy grave".