El motivo por el que Anabel Pantoja ha roto profesionalmente con Dulceida

La nueva agencia elegida tiene más proyectos y, sobre todo, hace muchos podcast y se estima que ese sea el nuevo futuro de Anabel Pantoja

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Anabel Pantoja ha anunciado su salida de la agencia vinculada a Dulceida tras muchos años trabajando juntas. Sin embargo, desde su entorno aseguran que no existe ningún problema personal entre ambas. “No tiene ningún problema con Dulceida, su relación es igual que hace años y está muy agradecida por todo lo que ha conseguido este tiempo”, se ha explicado en el programa 'Vamos A Ver'.

Anabel Pantoja ha dado un giro radical profesional y tras más de seis años de pertenecer a In Management, la agencia de representación de Dulceida. Según se ha contado, el motivo principal del cambio sería profesional, pues la nueva agencia elegida tiene más proyectos y, sobre todo, hace muchos podcast y se estima que ese sea el nuevo futuro de Anabel Pantoja. Además, deslizaron que el cambio también supondría una mejora económica: “Cobraría un poquito más de dinero y todo ayuda”.

Giovanna González: "No hay ningún tipo de ruptura de amistad, es solo por nuevos proyectos"

La influencer ya habría comentado en privado su intención de orientarse hacia este nuevo formato. “Ella había expresado en petit comité su intención de encauzarse ahora por el mundo del podcast y esta agencia le ofrece esa posibilidad”, explicaron colaboradoras del programa, añadiendo que incluso ya tendría sobre la mesa algunos proyectos que encajan con su perfil.

Pese a la sorpresa generada por la noticia, insistieron en que la ruptura es únicamente laboral. “No hay ningún tipo de ruptura de amistad entre Dulceida y ella, es solo por nuevos proyectos y abrir horizontes”, han asegurado las colaboradoras. Además, defendieron la capacidad de Anabel Pantoja para reinventarse profesionalmente: “Anabel es una tía emprendedora”.