En enfado de Patricia Pardo con la cantante Rosalía: "¿Por qué lo has hecho?"

La presentadora de 'Vamos a ver' ha mandado un mensaje en directo a Rosalía

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Rosalía ha desatado la locura con su llegada a Sevilla, donde será la gran estrella invitada este sábado por el estreno de una serie, una actuación en plena gira que nadie esperaba.

La catalana llegó en su avión privado y se desplazó directamente al centro de la ciudad, donde todo el mundo se mostraba desconcertado al cruzarse con ella a todos los que por allí paseaban. Además, sorprendió a todos con un considerable corte de pelo.

La cantante Rosalía ha sorprendido a todos un corte de pelo

Ya en el plató de 'Vamos a ver' y tras ver las imágenes del nuevo look de Rosalía, Patricia Pardo no ha podido evitar mandarle un mensaje a la cantante.

"¿Pero Rosalía, por qué te cortas el pelo? ¿Por qué esa manía de cortarse la melena?", ha dicho en directo la presentadora dejando clara una vez más su preferencia por el pelo largo.