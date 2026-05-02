Berto González 02 MAY 2026 - 18:00h.

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Anabel Pantoja ha abierto las puertas del salón de su casa en Canarias: una estancia completamente abierta a la cocina que refleja su apuesta por la amplitud, la luz natural y la funcionalidad. La exconcursante de 'Supervivientes' vive en esta vivienda junto a su pareja David Rodríguez y su hija Alma, donde el salón presidido por un sofá de grandes dimensiones en tonos claros y una pieza de arte de gran formato capta todas las miradas, y donde la cocina de concepto abierto con una gran isla central moderna se convierte en el corazón de la casa. Te contamos todos los detalles.

La vivienda de Anabel Pantoja es de estilo moderno con esencia minimalista, predominan los espacios abiertos y cuenta con una decoración de estilo nórdico. Uno de los rasgos más destacados es la ausencia de barreras entre espacios. La cocina y el salón forman un único ambiente, sin puertas ni separaciones, lo que facilita la circulación y hace que la vivienda resulte más abierta y funcional.

A nivel decorativo, Anabel Pantoja ha elegido piezas de diseño con esencia nórdica que aportan personalidad y que contrasta a la perfección con el minimalismo de la vivienda. Destacan especialmente las obras de arte de gran tamaño, como el cuadro colocado sobre el sofá, que introduce un punto visual muy potente y se convierte en uno de los protagonistas de la decoración de la estancia.

Un salón abierto a la cocina con isla central y obras de arte

El corazón de la vivienda es, sin duda, el espacio que comparten el salón y la cocina. Ambos ambientes se integran de forma natural, creando una zona amplia y multifuncional en la que se desarrolla gran parte de la vida diaria.

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El salón se articula en torno a un sofá de grandes dimensiones en tono beige, que encaja con la paleta cromática general de la decoración de la vivienda. Sobre él, una obra de arte de gran formato capta toda la atención. Se trata de una pieza con el dibujo de una sirena en el mar en tonos suaves que aporta un aire muy costero y sofisticado. Frente al sofá, un mueble bajo sostiene la televisión y algunos objetos del día a día, manteniendo un estilo ordenado y funcional. Los elementos decorativos son bastante discretos, con pequeños accesorios que no saturan el ambiente como jarrones de cristal con flores frescas.

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La cocina, completamente abierta al salón, sigue la misma línea en cuanto a estética. El mobiliario en tonos claros, con superficies lisas y sin tiradores visibles, refuerza la sensación de orden y mantiene el minimalismo de la estancia. Los electrodomésticos están integrados, lo que contribuye a mantener una imagen más uniforme de la cocina. La isla central se convierte en la protagonista de todo el espacio, es amplia y de líneas rectas, y funciona tanto como zona de trabajo como de apoyo para el día a día. A su alrededor se sitúan taburetes altos de diseño, que permiten utilizarla también como comedor informal. Esta isla central conecta directamente la cocina con el salón y facilita la interacción entre ambas estancias.

En la parte posterior, una zona de trabajo con acabados en madera aporta un contraste más cálido a la cocina, donde se sitúa el fregadero, la cafetera y varios armarios de almacenaje. La iluminación, tanto natural como artificial, juega un papel fundamental. La entrada de luz refuerza la amplitud del espacio, que es abundante gracias a los grandes ventanales de la estancia que conectan directamente con la terraza exterior, mientras que los puntos de luz integrados en el techo mantienen una iluminación cálida cuando cae la noche.