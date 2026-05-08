Carlos Otero 08 MAY 2026 - 19:11h.

Una estetecisita madrileña ha anunciado en redes sociales que espera un bebé del cantante Omar Montes

Rocío Martín, que asegura estar embarazada de Omar Montes, comparte una nueva foto y hace un importante anuncio

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Terremoto mediático en la prensa del corazón y en el universo de la música urbana. Omar Montes podría estar esperando un hijo con una esteticista madrileña, Rocío Martín, apenas seis meses después de haberse convertido en padre junto a la que hasta ahora se creía que era su pareja, Lola Romero. Repasamos los tiempos, las reacciones y los indicios que rodean esta historia sentimental a tres bandas.

La concepción del bebé tuvo lugar en diciembre

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Rocío Martín anunció hace unos días en redes sociales que está embarazada. Lo hizo mostrando ya una tripita más que evidente, lo que deja claro que la concepción no es reciente. Según se ha publicado, se encontraría en la semana 23 de gestación, lo que sitúa el momento clave en los primeros días del mes de diciembre. Una fecha especialmente delicada si se tiene en cuenta que Omar Montes se había convertido en padre del pequeño Ismael apenas mes y medio antes, fruto de su relación con Lola Romero.

Un vínculo estable entre Omar y la futura madre

La periodista Isabel Rábago aseguró en televisión que Omar Montes y Rocío Martín se conocen desde hace mucho tiempo y que el embarazo no sería consecuencia de una relación esporádica. “Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo”, afirmó la colaboradora, también ex concursante de 'Supervivientes' y 'Secret Story'. Desde Informalia, sin embargo, apuntan a una versión completamente distinta aportada por el entorno del cantante. Según este medio, el padre de Omar sostiene en su círculo más cercano que todo es “mentira” y que se trataría de “una estafa”.

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Lola seguía en casa de Omar con Rocío de cuatro meses

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A día de hoy sigue siendo una incógnita si Omar Montes y Lola Romero continúan siendo pareja. Sin embargo, hay un hecho llamativo: cuando Rocío ya estaba embarazada, Lola seguía viviendo en la casa del artista. La joven ha estado activa en su cuenta de TikTok hasta hace muy poco. Su última publicación data del pasado 10 de abril y no solo está grabada en la vivienda que Omar tiene en Boadilla del Monte, sino que el propio cantante aparece en el vídeo. En esas fechas, Rocío se encontraría ya en torno al cuarto mes de embarazo.

Los mensajes crípticos de Lola

Si se analiza con detalle la actividad en redes sociales de Lola Romero aparecen más indicios. Entre los “me gusta” recientes destacan frases con un contenido especialmente revelador. Una de ellas dice: “El pasado puede doler, pero según lo veo puedes aprender de él o huir de él”. Además, hace unos días reaccionó a un fragmento de una canción de Anuel AA que dice: “Todos los hombres son iguales”. Un gesto que ha sido interpretado por muchos como una indirecta clara. ¿Estaba pensando en Omar cuando pulsó el corazón?

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Omar se habría desentendido del embarazo

Más señales alimentan la polémica. Isabel Rábago también indicó que Omar Montes es plenamente conocedor de la noticia de su posible paternidad. Según la periodista, Rocío Martín habría meditado muy bien la decisión de hacerlo público y habría pasado varios meses tratando de implicar al cantante en su embarazo. Rábago añade que la futura madre dispondría de pruebas suficientes para acreditar la cronología de la relación y de la concepción del bebé. En la misma línea, Paloma García-Pelayo afirmó que, en un primer momento, habría existido rechazo por parte del artista ante la noticia.

Montes reaparece en redes sociales

Tras el anuncio, Montes ha reaparecido en las redes sociales compartiendo una publicación en sus historias de Instagram. Centrado en su faceta artística y profesional, ha publicado una fotografía del cartel de uno de sus próximos conciertos, en Madrid. Minutos después, ha compartido una segunda historia promocionando una futura actuación en Galicia este verano. Posteriormente ha añadido una tercera, en apoyo a su amigo Ilia Topuria durante su visita a la Casa Blanca.