Omar Montes responde a las críticas de su local de kebabs

Natalia Sette 17 MAR 2026 - 12:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' confiesa qué opina de su propio local y desvela si abrirá más en el futuro

Omar Montes enseña lo mucho que ha crecido su hijo

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Omar Montes es, sin duda, muy polifacético. Tras arrasar con la apertura de su restaurante de kebabs ‘Orijin’, el ganador de ‘Supervivientes' se ha hecho con un hueco en la interpretación. En la presentación de ‘Torrente: presidente’, película en la que tiene un papel destacado, el cantante se ha enfrentado a las preguntas de los medios y ha respondido a las críticas de su local de kebabs.

El artista, que celebró por todo lo alto la inauguración de su local rodeado de amigos y rostros conocidos, ha visto cómo, tras el entusiasmo inicial, han comenzado a aparecer opiniones negativas en plataformas como Google Maps, donde su establecimiento cuenta actualmente con una valoración de 2,5 sobre 5.

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Algunos usuarios no han dudado en cargar duramente contra el negocio, calificándolo de “un auténtico timo” o asegurando que se trata de “otro sitio de influencers que no vale para nada”. Entre las críticas más repetidas, destacan aquellas que apuntan al precio y a la calidad del producto. “Un kebab sin nada en especial donde por ser de quien es y llevar el nombre que lleva te cobran más”, señala uno de los comentarios.

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Otros van más allá y critican directamente el servicio: “El servicio estaba mal coordinado y el personal iba pegando voces por todas partes. La comida llegó fría. El pan del dürum era chicloso y sabía a aceite viejo. La carne no tenía sabor y, además, venía muy poca cantidad”.

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También hay quienes consideran que el producto no está a la altura de lo esperado: “La masa del dürum estaba buena pero no ponen casi carne y al ser una masa tan contundente solo comes masa, el precio me parece abusivo para lo que es”.

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Es por ello que los medios han querido saber qué opina él de su local y si está de acuerdo con las valoraciones negativas. Omar Montes ha respondido sin filtros y con su característico sentido del humor. “A mí me encantan, yo me los como doblados”, ha asegurado entre risas a Europa Press.

Parece que el exnovio de Isa Pantoja está bastante satisfecho, al contrario que las personas que han visitado el local. Incluso ha bromeado sobre cómo ha cambiado su físico por comer tantos kebabs: “No estoy así del aire, imagínate”, ha dicho mientras se tocaba la barriga.

El cantante también ha querido defender la buena acogida general de su negocio, restando importancia a las críticas. “Todo el mundo cuando viene al kebab ninguno se queja”, ha afirmado convencido. Además, ha sorprendido al revelar que, pese a las opiniones negativas, su negocio está creciendo a gran velocidad. “De momento tan bien que hemos cogido 3 o 4 más. Uno en Isla Azul, otro en Atocha…”, ha explicado.

El cantante no puede estar más contento con su inversión y asegura que todo lo que gane del ‘Orijin’ ya abierto, lo invertirá en futuros locales. “Que nadie se quede sin kebab en este país, estaría feo”, ha terminado diciendo intentando zanjar la polémica. A pesar de los comentarios negativos, parece que el negocio de Omar va viento en popa y que habrá kebabs ‘Orijin’ para rato.