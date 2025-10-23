Lorena Romera 23 OCT 2025 - 18:09h.

El ganador de 'Supervivientes' ha compartido unas fotos para anunciar el nacimiento de su hijo en común con Lola Romero

La madre de Omar Montes revela qué hizo el cantante con los 200.000 euros del premio de 'Supervivientes'

Omar Montes y su novia, Lola Romero, han dado la bienvenida a su primer hijo en común. El ganador de 'Supervivientes' ha compartido en Instagram una galería de fotos junto a Ismael, "un niño muy pequeño" que ha llegado al mundo para convertirlos en los padres más felices del mundo. Para el cantante es el segundo, pues ya es padre de Omar Jr., que ya tiene 13 años.

El encargado de hacer pública la noticia ha sido Ilia Topuria, actual Campeón Mundial de Peso Ligero de la UFC e íntimo amigo de la familia. El experto en artes marciales compartía en sus redes una imagen de lo más íntima, con la que además de anunciar la noticia de la paternidad del también concursante de 'GH VIP', ha enseñado cómo ha sido el nacimiento de la criatura. Una preciosa foto que, poco después, el cantante compartía en su perfil de Instagram.

"Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño", ha escrito el intérprete de exitosos temas como El Pantalón, Yo soy el más chulo de España o Arena y sal junto a esta imagen en la que vemos a Lola Romero en el paritorio, con una sonrisa enorme, haciendo el piel con piel con su bebé mientras el ganador de 'Supervivientes' los mira embelesado.

Además, Omar Montes ha hecho partícipes a sus fans de los primeros instantes de vida de su niño, al que acuna en sus brazos en una de las instantáneas, sacando a relucir sus dotes más paternales. Una publicación que ya acumula miles de likes y cientos de mensajes de cariño y enhorabuena. Entre ellos, el de Violeta Mangriñán, que dice: "Enhorabuena, familia. Os queremos mucho".

También Paula Echevarría, que le felicita, Noemí Salazar, Álex Ghita, Suso Álvarez, Makoke o Anabel Pantoja, que ha encontrado al hijo del cantante parecido con su hija. "Muero con el hoyo, como mi niña. ¡Bendiciones!", comenta la prima de Isa Pantoja, ex de Omar Montes.

Desde hace algún tiempo, el cantante se ha vuelto algo más receloso de su intimidad, compartiendo públicamente escasos detalles de su vida privada. Pese a ello, hace unos meses le preguntaba por esta paternidad y él respondía así: "Como se suele decir, un niño siempre viene con un pan debajo el brazo, de alegría y felicidad".

Quien sí ha estado compartiendo en las redes detalles del embarazo ha sido Lola Romero, que ha estado utilizando su plataforma de TikTok para hacer partícipes a sus seguidores de momentos clave de estos meses de gestación. Por ejemplo, el gender reveal, con una enorme caja llena de globos, acompañada de un cañón de humo y música ambiental. Un momento muy emocional que tan solo era un presagio de lo felices que iban a ser cuando por fin tuvieran entre sus brazos a Ismael, su primer hijo en común.