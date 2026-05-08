Estos son los detalles del primer contacto entre Isa Pi e Isabel Pantoja tras llevar seis años sin hablar

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Isa Pi se sienta en '¡De viernes!' con un 'bombazo': su madre, Isabel Pantoja, se ha puesto en contacto con ella después de estar seis años sin hablarse.

"Estoy feliz de estar con vosotros, he compartido muchas cosas y es verdad que esto es un 'pack' que estaba cerrado. Quiero decir que lo siento por romperos la escaleta porque no lo sabéis nadie y no lo he dicho antes porque no quería que se pensara que se comercializa con esto pero tengo que deciros a todos: Mi madre me ha escrito", anunciaba nada más sentarse en el plató.

Los detalles del primer contacto entre madre e hija

Según explica la entrevistada, todo ha sucedido esta semana. Por lo que quiere dejar claro que la noticia que se publicó el sábado que informaba de que Isabel Pantoja le había escrito es "mentira": "El sábado no me escribió, fue esta semana".

"Yo ni me lo creo", confiesa la entrevistada. "Durante las primeras horas yo ya me veía haciendo muchas cosas y luego tuve que poner los pies en la tierra e ir paso a paso", añade. No obstante, "la primera impresión es de felicidad".

En cuanto al intercambio de mensajes, no quiere revelar el contenido por un motivo: "No sé dónde va a ir eso. No quiero hacerme muchas ilusiones, no quiero volver a pasarlo mal y no quiero volver a perderla". Y es que Isa Pi tiene "muchos sentimientos encontrados": "Estoy muy contenta pero también tengo miedo".

Tan solo se han enviado mensajes durante un día y prefiere no hablar más hasta que se vuelvan a ver: "No puedo hablar como si nada y no voy a volver a normalizar una situación. No estoy dispuesta a pasarlo mal".

Así reaccionó Isa Pi a la llegada del mensaje

Todo ocurrió mientras estaba en un centro comercial con su marido, a quien le contó instantáneamente lo que acababa de recibir. "Me hubiera gustado pegar un grito", confiesa.

Sin embargo, primero quiso confirmar que se trataba de su teléfono porque ella no lo tenía guardado en la agenda preguntándole a Anabel. "No es lo que yo esperaba pero sí tengo la esperanza de hablar con ella, mirarle a los ojos y preguntarle en qué momento desaparece de mi vida, por qué y qué ha pasado para que vuelva", señala.

Aún con la emoción, no ha tenido la necesidad de llamarla: "Voy a esperar a que vuelva, quiero hablar con ella y no quiero mensajes". No obstante, confiesa que tiene "miedo" a recibir en este tiempo un tipo de mensajes que les cuenta a los colaboradores.

El tiempo en salir del 'shock' son alrededor de dos horas, asegura, pero después ha estado "fatal estos días": "He estado con insomnio, taquicardias... Yo soy muy feliz en mi vida pero de repente esto sí que me hace mucha ilusión pero es como una angustia. Tengo miedo a que de repente desaparezca otra vez y no voy a poder encajarlo".

¿Ha habido la palabra 'perdón' o 'te quiero'?

Isa Pi asegura que en esos mensajes no ha habido la palabra 'perdón', pero sí que ha habido un 'te quiero': "Ha habido cariño. El amor se paga con amor, siempre lo he dicho y ahora que ella ha dado el paso yo no tenía ninguna duda". No obstante, la entrevistada niega haberle dicho que le echa de menos cuando Beatriz Archidona le pregunta.