Carlos Otero 09 MAY 2026 - 09:00h.

Anabel Pantoja empezó en una aseguradora y luego fue recepcionista en una empresa de suministros eléctricos

Anabel Pantoja estrena emocionada una nueva y sorprendente faceta profesional

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Anabel Pantoja regresa este fin de semana a las pantallas de Telecinco como invitada del regreso de ‘Hay una Cosa que Te Quiero Decir’. La sobrina de Isabel Pantoja será cómplice de una emotiva historia y regalará a los espectadores su faceta más cercana. Resulta una oportunidad única para recordar los orígenes y la evolución de la creadora de contenido, de 39 años, que tuvo una vida profesional anónima que hoy desgranamos.

Recepcionista y mecanógrafa

Anabel Pantoja saltó a los medios como defensora de su primo Kiko en 2011. Entonces tenía 24 años y hasta ese momento la sobrina de la tonadillera tenía una existencia discreta. Tras terminar la ESO no continuó por la vía del Bachillerato e hizo un Grado de Administrativa. Su primer empleo fue haciendo unas prácticas en una famosa aseguradora: “Me acuerdo perfectamente de que se me daba superbién la mecanografía”, ha contado.

Aquella experiencia le dio a la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera tablas profesionales para firmar sus primeros contratos laborales. Encontró trabajo en Sevilla como recepcionista en una empresa que se dedicaba a los suministros eléctricos. "Allí era la niña, eran casi todos chicos y solo dos o tres niñas. Me coloqué ahí con 21 años. Fui mi primer trabajo importante y dada de alta. Fue precioso. Todos me querían cuidar. Cobraba muy bien para la época", ha relatado en una ocasión.

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Ambiciones estéticas y un giro de 180 grados

Una vez que finalizó aquella experiencia la de Triana decidió retomar la formación pero en esta ocasión para convertirse en maquilladora. Se vino a Madrid para cumplir su sueño y "ahí cambió mi vida" porque se fue con su tía a la casa que entonces tenía en La Moraleja, uno de los barrios más ricos de Madrid. Ese momento de su vida coincidió con la participación de Kiko Rivera en 'Supervivientes’ y su reconversión en personaje mediático. En esa época también debutó como modelo de trajes de flamenca.

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La defensa que realizaba de su primo Kiko en las galas de 'Supervivientes' le abrieron las puertas de otros programas de la cadena como ‘El Programa de Ana Rosa’, donde se convirtió en invitada y colaboradora habitual. Tres años más tarde, en 2014, daría el paso de ser ella la concursante del reality de los Cayos Cochinos.

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Empresaria y diseñadora

A pesar de que desde entonces no ha dejado la televisión, Anabel ha compaginado su faceta televisiva con otros proyectos profesionales. En el año 2018 y con su amiga Susana Bicho como socia, abrió en Sevilla ha un centro de manicura y pedicura. El establecimiento estuvo abierto dos años, pero tuvo que echar el cierre en la pandemia.

Precisamente en el 2020 empezó a gestionar nuevos frentes de negocio. Aquel año estrenó una doble faceta de diseñadora: de bañadores y de joyas. Mientras los trajes de baño tenían un look muy flamenco, sus propuestas de bisutería siempre han resultado mucho más frescas y actuales.

Asistente personal de la tita Isabel

En el año 2023 Anabel afrontó nuevos retos profesionales. Con motivo de la gira de conciertos en la que se embarcó su tía Isabel, comenzó una nueva faceta profesional de la mano de su la cantante. Según explicó en varias ocasiones, hizo las veces de asistente personal y se encargaba también del autocue en el que la estrella ve las letras de sus temas para cantarlos sobre el escenario.

Inversora en bienes inmobiliarios

Durante todos estos años de personaje público, Anabel ha sido previsora y ha invertido en el mercado inmobiliario. La sobrina de la tonadillera tiene pisos en propiedad en Sevilla y Canarias. Para sacarles rentabilidad los explota convenientemente en el mercado del alquiler.