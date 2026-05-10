Carlos Otero 10 MAY 2026 - 12:00h.

Nagore Robles tiene una relación muy estrecha con sus padres, Juan y Puri, y su hermana mayor Janire

Nagore Robles hace un reflexión tras años en terapia

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Nagore Robles ha regresado a los realities por la puerta grande. La que fuera concursante de la undécima edición de 'Gran Hermano' y ganadora de 'Acorralados' lo está dando todo en Honduras como participante de 'Supervivientes'. En España deja a una familia y a un entorno que la quieren y la apoyan con energía. Conocemos a sus padres, su hermana y sus mejores amigas.

Sus padres, Juan Robles y Puri Gutiérrez, dos ejemplos a seguir

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Fue a finales de julio de 2009 cuando la vida de Nagore Robles cambió para siempre. La colaboradora, que entonces tenía 26 años, desbordó carácter y personalidad en el casting de 'Gran Hermano 11'. En la entrevista personal habló abiertamente de su familia y se deshizo en halagos hacia sus padres, a quienes reconocía grandes sacrificios para sacarla adelante. “Mi madre, Puri, empezó a trabajar a los 11 años y se lo ha currado muchísimo. No ha tenido reparos en limpiar escaleras y hacer lo que hiciese falta”, declaraba con orgullo.

Desde entonces han sido muchas las ocasiones en las que Nagore ha hablado de ella tanto en televisión como en redes sociales. “Es incombustible, luchadora, noble y generosa. Es muy cariñosa y tiene una mirada llena de energía e ilusión por la vida. Te carga las pilas solo con mirarte”, escribía con motivo de su fiesta de jubilación.

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Con su padre, Juan Robles, la colaboradora ha reconocido haber tenido una relación más compleja. Un hombre del que heredó su carácter impulsivo e intempestivo y con el que ha tenido que trabajar mucho para llegar al equilibrio actual. “Cuando os subo vídeos de bromas con él, que son fantásticos, no se llega a apreciar todo lo que hemos tenido que integrar para llegar a este punto.

De hecho, seguimos en construcción y muchas veces tenemos que separarnos para reencontrarnos en el momento idóneo, no vaya a ser que nuestros caracteres choquen como dos cabras montesas”, explicaba hace un par de años a sus seguidores.

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Su hermana Janire la defendió en los platós

Nagore tiene una hermana menor con la que mantiene una relación muy estrecha. Se llama Janire y, antes incluso de que la de Basauri entrara en 'Gran Hermano', ya era una reconocida seguidora del formato. “Estamos muy unidas y nos queremos un montón. Ella conoce el programa al dedillo y cree que podría encajar”, contaba una tímida Nagore en 2009.

Como su hermana, Janire es una mujer auténtica y de gustos sencillos. “Me gusta ir a tomarme cafés en las terrazas de los bares donde trabajan mis amigos, ver al Athletic de Bilbao y escuchar música guitarrera”, contaba sobre sí misma en una entrevista.

Su mejor amiga falleció de cáncer

La vida de Nagore se partió en dos en 2020. “Mi mejor amiga, que era como mi madre, mi pareja, mi hermana, mi todo, fue diagnosticada de cáncer”, recordaba en televisión. Según sus propias palabras, se trató de la relación más importante de su vida. “Fue una enfermedad muy larga, duró seis años”, explicaba. Su fallecimiento la transformó profundamente.

“Nunca volví a ser la misma. Quise apartarme del mundo para que los demás siguieran caminando felices sin tropezar con mi dolor. Guardé mi pena, mi rabia y mi amargura en silencio, como quien no quiere ocupar espacio. Quise gritar hasta quedarme sin voz, pero aquella enfermedad no me dejó muda, me dejó sin palabras, sin consuelo, sin brújula”, escribió en redes a modo de homenaje.

Sandra Crespo, vínculo canino

Uno de los pilares actuales en la vida de Nagore Robles es su amiga Sandra Crespo. Se trata de la mujer con la que organiza retiros caninos, una de las grandes pasiones de la colaboradora y una actividad que, según ella, le sirve para recargar energía y encontrar calma.

Amistades VIP

La amplia trayectoria de Nagore Robles en el mundo de la televisión y la comunicación le ha permitido forjar grandes amistades dentro de la farándula. Benita Castejón (anteriormente conocida como el Maestro Joao), Carmen Morales o Lidia Torrent forman parte de su círculo más cercano en la actualidad. No son las únicas, Nagore también es íntima de Anabel Pantoja e incluso se codea con famosas de la vieja escuela como Mar Flores.